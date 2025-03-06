https://ria.ru/20250306/starmer-2003444407.html

В МИД прокомментировали план перемирия на Украине, озвученный Стармером

В МИД прокомментировали план перемирия на Украине, озвученный Стармером - РИА Новости, 06.03.2025

В МИД прокомментировали план перемирия на Украине, озвученный Стармером

Озвученный премьером Великобритании Киром Стармером план перемирия на Украине не был никому официально передан, Москва знает о нем из сообщений СМИ, заявила в... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:05:00+03:00

2025-03-06T17:05:00+03:00

2025-03-06T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Озвученный премьером Великобритании Киром Стармером план перемирия на Украине не был никому официально передан, Москва знает о нем из сообщений СМИ, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова."Этот план не был как-то официально никому передан. Мы о нем знаем только из СМИ", - сказала она в ходе брифинга.Как отметила Захарова, Россия прекрасно понимает, что под словами западных лидеров о временном прекращении огня на Украине скрывается желание передышки, перевооружения для продолжения боев с новой силой.Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить там план урегулирования украинского конфликта.Макрон в интервью изданию Figaro до этого заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия.Макрон и Стармер на минувшей неделе с разницей в несколько дней посещали Вашингтон, где встречались с президентом США Дональдом Трампом. На следующий день после визита Стармера Белый дом посетил Владимир Зеленский, с которым у Трампа произошла перепалка.

https://ria.ru/20250306/zakharova-2003439884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, москва, россия, в мире, кир стармер