https://ria.ru/20250306/starlink-2003416265.html
Украинские спецслужбы в Харьковской области готовят альтернативу Starlink
Украинские спецслужбы в Харьковской области готовят альтернативу Starlink - РИА Новости, 06.03.2025
Украинские спецслужбы в Харьковской области готовят альтернативу Starlink
Спецслужбы Украины в Харьковской области готовят альтернативу системе Starlink для ВСУ на случай ее отключения, сообщил журналистам заместитель главы российской РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:16:00+03:00
2025-03-06T15:16:00+03:00
2025-03-06T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Спецслужбы Украины в Харьковской области готовят альтернативу системе Starlink для ВСУ на случай ее отключения, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, 1 марта украинские спецслужбы и представители ВСУ провели проверку качества и зону покрытия мобильной связи и интернета операторов в Богодуховском районе Харьковской области, которые необходимы, в том числе и для военных нужд. "Проведенный мониторинг в Богодуховском районе является частью масштабной работы, направленной на обеспечение устойчивости военной инфраструктуры ВСУ в условиях возможных отключений сети Starlink", - сказал Лисняк, отметив, что отключение повлияет на оперативные возможности ВСУ. Он отметил, что украинские власти активизируют поиск альтернативных решений. "В связи с этим власти активизируют усилия по поиску альтернативных решений, включая расширение покрытия традиционных сотовых операторов и внедрение новых технологий связи", - добавил Лисняк.
https://ria.ru/20250306/smi-2003351844.html
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские спецслужбы в Харьковской области готовят альтернативу Starlink
Лисняк: спецслужбы Украины готовят альтернативу Starlink на случай ее отключения