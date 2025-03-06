СМИ: половина подразделений ВСУ останутся без связи при отключении Starlink
Более 50 процентов подразделений ВСУ останутся без связи при отключении Starlink
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости/Прайм. Более половины подразделений ВСУ лишатся линий связи, если системы спутникового интернета Starlink на Украине будут отключены, сообщает британская газета inews со ссылкой на неназванного украинского командира.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск опроверг эту информацию.
"Сценарий, при котором Маск и (президент США Дональд) Трамп попытаются отрезать Украину от Starlink оставит более половины военных подразделений (украинских войск - ред.) без линий связи", - говорится в публикации.
По словам командира ВСУ, отсутствие данных американской разведки в значительной степени скажется на военных операциях. Он предположил, что Британия может попытаться восполнить этот пробел, однако он не знает, какую именно информацию она будет готова предоставить.
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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