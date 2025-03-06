https://ria.ru/20250306/stalin-2003433466.html

Все покушения на Сталина: кто и как пытался убить вождя

Все покушения на Сталина: кто и как пытался убить вождя - РИА Новости, 06.03.2025

Все покушения на Сталина: кто и как пытался убить вождя

Один из самых спорных политиков ХХ века Иосиф Сталин не раз становился объектом покушения. Сколько раз хотели ликвидировать Вождя Народов сейчас уже достоверно... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:10:00+03:00

2025-03-06T19:10:00+03:00

2025-03-06T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Один из самых спорных политиков ХХ века Иосиф Сталин не раз становился объектом покушения. Сколько раз хотели ликвидировать Вождя Народов сейчас уже достоверно никто никогда не узнает. Только официально зарегистрировано не меньше десятка попыток убить его, а сколько осталось за кадром…О случаях, которые больше не хранятся в папках под грифом "секретно" - в материале РИА Новости.Первый звоночекДо конца 20-х годов прошлого века личной охраны у товарища Сталина не было, его свободно можно было встретить на Красной площади. Известно об инциденте, когда к прогуливающемуся со своим товарищем Сталину подошел человек и попросил закурить. Разжившись табачком, он повел себя неадекватно, чуть ли не с кулаками набросившись на хорошо одетых членов партии."Буржуи" — самый цензурный комментарий был у разгневанного поборника социального равенства. Сталин с товарищем еле отвязались от любителя покурить.Личная охрана появилась у первых лиц страны только в 1927 году, когда был совершён террористический акт: неизвестный бросил бомбу в здание комендатуры на Лубянке.Белогвардеец, графиня и месть за ТухачевскогоОхрану приставили вовремя: уже 6 ноября 1927-го на Сталина было совершено первое покушение.Во время пешей прогулки по улице Ильинка в него попытался выстрелить бывший белогвардеец Огарев. О нем известно не так много. В начале 1920-х вступил в РОВС — белогвардейскую организацию, объединившую большинство эмигрантов. Затем вернулся в Россию, где долгое время находился в поле зрения ОГПУ. Согласно полученным впоследствии показаниям, работал на британскую разведку.Только мгновенная реакция охраны спасла вождя от гибели. После случившегося Сталин прекратил пешие прогулки по Москве.В 1935-ом году еще одно чудо спасло советского лидера. В кремлевской библиотеке в Сталина стреляла некая Орлова-Павлова – потомок графского рода. Как заявило следствие, заговор организовали соратники вождя – секретарь ЦИК СССР Авель Енукидзе и комендант Кремля Рудольф Петерсон. Делу, многие материалы которого до сих пор засекречены, дали название "Клубок".В марте 1938-го Сталина попытались убить во время прогулки по территории Кремля. Через пропускной пункт по фальшивым документам сотрудника НКВД удалось пройти военнослужащему тульского гарнизона – некоему лейтенанту Данилову.Впоследствии на допросах он признался, что таким образом хотел отомстить за расстрел маршала Михаила Тухачевского в 1937-м.Операция "Медведь"Но это все покушения "изнутри", хватало врагов у товарища Сталина и за рубежом. Одними из первых убрать лидера страны советов захотели милитаристы из Японии.В 1938-ом году японская разведка разработала план под кодовым названием "Медведь". Подготовкой операции занимался беглый начальник Дальневосточного управления НКВД Генрих Люшков. Несколько белогвардейцев из "Союза русских патриотов" должны были убить советского вождя во время его отдыха на Черном море, когда он станет принимать лечебные ванны и останется в комнате один.Диверсантов встретили еще на границе, во время боя несколько были убиты, остальные вернулись обратно.Японцы на этом не успокоились и разработали план, по которому собирались заложить мину замедленного действия под Мавзолей Ленина. Бомба должна была сработать 1мая 1939-го и покончить со всем руководством СССР сразу. Чекисты усилили охрану Красной площади, и у японцев ничего не вышло.О планах японцев стало известно благодаря донесениям нашего разведчика, работавшего на территории японского марионеточного государства Маньчжоу-Го."Фаустпатрон" в рукавеНе отставали от японцев и их немецкие союзники.Операцию "особой важности" у гитлеровцев разработал разведывательно-диверсионный орган "Цеппелин". Совершить убийство должны были Петр Шило и его любовница Адамичева.К подготовке диверсантов немцы подошли основательно. Шило получил фамилию Таврин. По сделанным документам он был майором СМЕРШа. Ему выдали награды – Орден Ленина и Золотую Звезду Героя. Немецкие врачи сделали Таврину несколько операций для создания иллюзии залеченных боевых ранений.Было изготовлено специальное оружие – аппарат "панцер-кнакке", который крепился к руке и был незаметен под шинелью: 30-ти миллиметровый снаряд, выпущенный из стальной трубки, с невероятной силой мог пробить броню с расстояния в 300 метров.Разработали немцы и запасной вариант: Таврина снабдили взрывным устройством, вмонтированным в портфель.Диверсанты провалились во время проверки документов на трассе Ржев – Москва, шпиона подвели награды: на его гимнастерке они были прикреплены согласно устаревшему порядку ношения, что и вызвало подозрения.Он защищал вождяРассказ о покушениях на Сталина был бы не полон без информации о человеке, многие годы бывшим его верным телохранителем.Еще в 1931 году Николай Власик стал начальником личной охраны вождя. Он Долгие годы он был членом его семьи, решая многие бытовые проблемы.В начале декабря 1952 года впал в немилость и был арестован по делу врачей. Во время ареста Власик произнес пророческую фразу: "Не будет меня, не будет и Сталина".Через год после ареста, 5 марта 1953-го, главы СССР не стало.

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справки, ссср, москва, россия, иосиф сталин (джугашвили), михаил тухачевский