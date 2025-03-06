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Россия призывает США пересмотреть решение о хуситах, заявил Небензя - РИА Новости, 06.03.2025
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20:37 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ssha-2003498278.html
Россия призывает США пересмотреть решение о хуситах, заявил Небензя
Россия призывает США пересмотреть решение о хуситах, заявил Небензя - РИА Новости, 06.03.2025
Россия призывает США пересмотреть решение о хуситах, заявил Небензя
Россия "с огорчением" узнала о том, что США внесли йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) в перечень террористов, призывает Белый дом пересмотреть это... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:37:00+03:00
2025-03-06T20:37:00+03:00
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ООН, 6 мар - РИА Новости. Россия "с огорчением" узнала о том, что США внесли йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) в перечень террористов, призывает Белый дом пересмотреть это решение, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее на неделе США признали хуситов террористической организацией. "С огорчением узнали, что решение администрации США о признании "Ансар Алла" террористической организацией всё-таки вступило в силу два дня назад. Мы предостерегали американских коллег, что открытая антагонизация одной из ключевых сторон йеменского конфликта ни к чему хорошему не приведет", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза. Он напомнил, что аналогичный шаг Вашингтона в 2021 году лишь обострил конфронтацию и осложнил поиск путей мирного урегулирования в Йемене. "Предсказуемы также последствия, которые он наверняка будет иметь для гуманитарного содействия этой стране: в кругах гуманитарщиков уже звучат опасения, что данная мера ограничит возможности для гумреагирования, создаст проблемы с логистикой и финансированием гумопераций. В интересах всего йеменского народа еще раз призываем Белый дом пересмотреть это решение", - добавил Небензя. Президент США Дональд Трамп незадолго до окончания своего первого срока в январе 2021 года признал хуситов террористами, но из этого списка их в том же году исключил его преемник Джо Байден.
https://ria.ru/20250304/khusity-2003083476.html
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в мире, сша, россия, василий небензя, дональд трамп, джо байден, ансар алла, оон, хуситы, йемен
В мире, США, Россия, Василий Небензя, Дональд Трамп, Джо Байден, Ансар Алла, ООН, хуситы, Йемен
Россия призывает США пересмотреть решение о хуситах, заявил Небензя

Небензя: Россия с огорчением узнала, что США внесли хуситов в список террористов

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 6 мар - РИА Новости. Россия "с огорчением" узнала о том, что США внесли йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) в перечень террористов, призывает Белый дом пересмотреть это решение, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее на неделе США признали хуситов террористической организацией.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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4 марта, 23:55
"С огорчением узнали, что решение администрации США о признании "Ансар Алла" террористической организацией всё-таки вступило в силу два дня назад. Мы предостерегали американских коллег, что открытая антагонизация одной из ключевых сторон йеменского конфликта ни к чему хорошему не приведет", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза.
Он напомнил, что аналогичный шаг Вашингтона в 2021 году лишь обострил конфронтацию и осложнил поиск путей мирного урегулирования в Йемене.
"Предсказуемы также последствия, которые он наверняка будет иметь для гуманитарного содействия этой стране: в кругах гуманитарщиков уже звучат опасения, что данная мера ограничит возможности для гумреагирования, создаст проблемы с логистикой и финансированием гумопераций. В интересах всего йеменского народа еще раз призываем Белый дом пересмотреть это решение", - добавил Небензя.
Президент США Дональд Трамп незадолго до окончания своего первого срока в январе 2021 года признал хуситов террористами, но из этого списка их в том же году исключил его преемник Джо Байден.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Хуситы впервые использовали ракеты для ударов по F-16, пишут СМИ
22 февраля, 23:32
 
В миреСШАРоссияВасилий НебензяДональд ТрампДжо БайденАнсар АллаООНхуситыЙемен
 
 
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