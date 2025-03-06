Россия призывает США пересмотреть решение о хуситах, заявил Небензя
Небензя: Россия с огорчением узнала, что США внесли хуситов в список террористов
© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 6 мар - РИА Новости. Россия "с огорчением" узнала о том, что США внесли йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) в перечень террористов, призывает Белый дом пересмотреть это решение, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее на неделе США признали хуситов террористической организацией.
"С огорчением узнали, что решение администрации США о признании "Ансар Алла" террористической организацией всё-таки вступило в силу два дня назад. Мы предостерегали американских коллег, что открытая антагонизация одной из ключевых сторон йеменского конфликта ни к чему хорошему не приведет", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза.
Он напомнил, что аналогичный шаг Вашингтона в 2021 году лишь обострил конфронтацию и осложнил поиск путей мирного урегулирования в Йемене.
"Предсказуемы также последствия, которые он наверняка будет иметь для гуманитарного содействия этой стране: в кругах гуманитарщиков уже звучат опасения, что данная мера ограничит возможности для гумреагирования, создаст проблемы с логистикой и финансированием гумопераций. В интересах всего йеменского народа еще раз призываем Белый дом пересмотреть это решение", - добавил Небензя.
Президент США Дональд Трамп незадолго до окончания своего первого срока в январе 2021 года признал хуситов террористами, но из этого списка их в том же году исключил его преемник Джо Байден.
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