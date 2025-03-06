https://ria.ru/20250306/ssha-2003498278.html

Россия призывает США пересмотреть решение о хуситах, заявил Небензя

Россия призывает США пересмотреть решение о хуситах, заявил Небензя - РИА Новости, 06.03.2025

Россия призывает США пересмотреть решение о хуситах, заявил Небензя

Россия "с огорчением" узнала о том, что США внесли йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) в перечень террористов, призывает Белый дом пересмотреть это... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:37:00+03:00

2025-03-06T20:37:00+03:00

2025-03-06T20:37:00+03:00

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ООН, 6 мар - РИА Новости. Россия "с огорчением" узнала о том, что США внесли йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) в перечень террористов, призывает Белый дом пересмотреть это решение, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее на неделе США признали хуситов террористической организацией. "С огорчением узнали, что решение администрации США о признании "Ансар Алла" террористической организацией всё-таки вступило в силу два дня назад. Мы предостерегали американских коллег, что открытая антагонизация одной из ключевых сторон йеменского конфликта ни к чему хорошему не приведет", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза. Он напомнил, что аналогичный шаг Вашингтона в 2021 году лишь обострил конфронтацию и осложнил поиск путей мирного урегулирования в Йемене. "Предсказуемы также последствия, которые он наверняка будет иметь для гуманитарного содействия этой стране: в кругах гуманитарщиков уже звучат опасения, что данная мера ограничит возможности для гумреагирования, создаст проблемы с логистикой и финансированием гумопераций. В интересах всего йеменского народа еще раз призываем Белый дом пересмотреть это решение", - добавил Небензя. Президент США Дональд Трамп незадолго до окончания своего первого срока в январе 2021 года признал хуситов террористами, но из этого списка их в том же году исключил его преемник Джо Байден.

https://ria.ru/20250304/khusity-2003083476.html

https://ria.ru/20250222/husity-2001055424.html

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в мире, сша, россия, василий небензя, дональд трамп, джо байден, ансар алла, оон, хуситы, йемен