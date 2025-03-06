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Чиновники США и Украины встретятся в Саудовской Аравии, передает Axios

Чиновники США и Украины встретятся в Саудовской Аравии, передает Axios - РИА Новости, 06.03.2025

Чиновники США и Украины встретятся в Саудовской Аравии, передает Axios

Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на два РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:27:00+03:00

2025-03-06T20:27:00+03:00

2025-03-06T21:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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саудовская аравия

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владимир зеленский

марко рубио

стив уиткофф

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на два источника. Ранее журналист Fox News сообщила, что американская делегация с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинцами, в том числе главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. "Высокопоставленные американские и украинские чиновники встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду. <...> Советник по национальной безопасности Уолтц и глава офиса Зеленского договорились о проведении встречи вчера", — написал журналист в соцсети X.

https://ria.ru/20250306/ryutte--2003476233.html

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в мире, сша, саудовская аравия, украина, владимир зеленский, марко рубио, стив уиткофф