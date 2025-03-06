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Чиновники США и Украины встретятся в Саудовской Аравии, передает Axios - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 06.03.2025 (обновлено: 21:34 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ssha-2003496865.html
Чиновники США и Украины встретятся в Саудовской Аравии, передает Axios
Чиновники США и Украины встретятся в Саудовской Аравии, передает Axios - РИА Новости, 06.03.2025
Чиновники США и Украины встретятся в Саудовской Аравии, передает Axios
Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на два РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:27:00+03:00
2025-03-06T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
саудовская аравия
украина
владимир зеленский
марко рубио
стив уиткофф
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на два источника. Ранее журналист Fox News сообщила, что американская делегация с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинцами, в том числе главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. "Высокопоставленные американские и украинские чиновники встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду. &lt;...&gt; Советник по национальной безопасности Уолтц и глава офиса Зеленского договорились о проведении встречи вчера", — написал журналист в соцсети X.
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в мире, сша, саудовская аравия, украина, владимир зеленский, марко рубио, стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Саудовская Аравия, Украина, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Стив Уиткофф
Чиновники США и Украины встретятся в Саудовской Аравии, передает Axios

Axios: представители США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта

CC BY-SA 4.0 / B.alotaby / Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на два источника.
Ранее журналист Fox News сообщила, что американская делегация с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинцами, в том числе главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
"Высокопоставленные американские и украинские чиновники встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду. <...> Советник по национальной безопасности Уолтц и глава офиса Зеленского договорились о проведении встречи вчера", — написал журналист в соцсети X.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАСаудовская АравияУкраинаВладимир ЗеленскийМарко РубиоСтив Уиткофф
 
 
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