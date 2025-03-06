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В Белом доме опровергли сообщения о лишении украинцев правового статуса - РИА Новости, 06.03.2025
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18:20 06.03.2025 (обновлено: 18:36 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ssha-2003471637.html
В Белом доме опровергли сообщения о лишении украинцев правового статуса
В Белом доме опровергли сообщения о лишении украинцев правового статуса - РИА Новости, 06.03.2025
В Белом доме опровергли сообщения о лишении украинцев правового статуса
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в соцсети X опровергла сообщение о том, что администрация США намерена лишить временного правового статуса... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:20:00+03:00
2025-03-06T18:36:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в соцсети X опровергла сообщение о том, что администрация США намерена лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, заявив, что на данный момент никакого решения принято не было.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации и трех осведомленных лиц передавало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта. Агентство подчеркивало, что мера может быть принята уже в апреле."Очередные фейковые новости от Рейтер, основанные на анонимных источниках, которые понятия не имеют, о чем говорят. Правда: никакого решения на данный момент принято не было", - написала Левитт.Ранее телеканал CBS сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать при экс-лидере Джо Байдене.
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в мире, сша, латинская америка, дональд трамп, джо байден, украина
В мире, США, Латинская Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина
В Белом доме опровергли сообщения о лишении украинцев правового статуса

Левитт опровергла сообщения о лишении около 240 тыс украинцев правового статуса

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в соцсети X опровергла сообщение о том, что администрация США намерена лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, заявив, что на данный момент никакого решения принято не было.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации и трех осведомленных лиц передавало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта. Агентство подчеркивало, что мера может быть принята уже в апреле.
«
"Очередные фейковые новости от Рейтер, основанные на анонимных источниках, которые понятия не имеют, о чем говорят. Правда: никакого решения на данный момент принято не было", - написала Левитт.
Ранее телеканал CBS сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать при экс-лидере Джо Байдене.
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