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Залужный выступил с дерзким обвинением в адрес США - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 06.03.2025 (обновлено: 20:38 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ssha-2003422037.html
Залужный выступил с дерзким обвинением в адрес США
Залужный выступил с дерзким обвинением в адрес США - РИА Новости, 06.03.2025
Залужный выступил с дерзким обвинением в адрес США
Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка, его слова приводит британская газета The Times. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:43:00+03:00
2025-03-06T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка, его слова приводит британская газета The Times."США разрушают мировой порядок", — сказал он.По его словам, американская администрация подрывает единство Запада, пытаясь переложить вопросы безопасности на Евросоюз.Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины.В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
https://ria.ru/20250306/zapad-2003430852.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003479397.html
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в мире, великобритания, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, дональд трамп, кир стармер, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Дональд Трамп, Кир Стармер, Евросоюз
Залужный выступил с дерзким обвинением в адрес США

Экс-главком ВСУ Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка, его слова приводит британская газета The Times.
"США разрушают мировой порядок", — сказал он.
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По его словам, американская администрация подрывает единство Запада, пытаясь переложить вопросы безопасности на Евросоюз.
Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияДональд ТрампКир СтармерЕвросоюз
 
 
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