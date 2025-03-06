https://ria.ru/20250306/ssha-2003422037.html

Залужный выступил с дерзким обвинением в адрес США

Залужный выступил с дерзким обвинением в адрес США - РИА Новости, 06.03.2025

Залужный выступил с дерзким обвинением в адрес США

Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка, его слова приводит британская газета The Times. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:43:00+03:00

2025-03-06T15:43:00+03:00

2025-03-06T20:38:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка, его слова приводит британская газета The Times."США разрушают мировой порядок", — сказал он.По его словам, американская администрация подрывает единство Запада, пытаясь переложить вопросы безопасности на Евросоюз.Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины.В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.

https://ria.ru/20250306/zapad-2003430852.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003479397.html

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