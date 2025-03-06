Рейтинг@Mail.ru
США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 06.03.2025 (обновлено: 16:51 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ssha-2003401738.html
США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики
США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики - РИА Новости, 06.03.2025
США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики
Белый дом может начать делиться секретными данными с Россией, передает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:23:00+03:00
2025-03-06T16:51:00+03:00
в мире
сша
россия
израиль
дональд трамп
nbc
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Белый дом может начать делиться секретными данными с Россией, передает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки."Администрация (президента США. — Прим. ред.) даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию", — говорится в сообщении.Отмечается, что некоторые бывшие сотрудники ЦРУ полагают, что Вашингтон сократит разведывательную деятельность против России, потому что больше не рассматривает Кремль как главную угрозу. Бывший аналитик ЦРУ Эмили Хардинг допускает, что американский лидер уже мог договориться с Москвой о киберразрядке. При этом некоторые союзники США обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном, беспокоясь из-за "примирительного отношения" Трампа к России, пишет телеканал со ссылкой на источники.По данным NBC, в число этих стран входят Израиль, Саудовская Аравия, а также члены совместного с США разведальянса "Пять глаз" — Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Тем не менее Лондон, Оттава и Тель-Авив отрицают наличие подобных планов, говорится в публикации.
https://ria.ru/20250306/vsu-2003346657.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
сша
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, израиль, дональд трамп, nbc, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Израиль, Дональд Трамп, NBC, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики

NBC: бывшие разведчики допустили передачу американских секретных данных России

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Белый дом может начать делиться секретными данными с Россией, передает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки.
"Администрация (президента США. — Прим. ред.) даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию", — говорится в сообщении.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
СМИ раскрыли, как Трамп подставил ВСУ
Вчера, 09:41
Отмечается, что некоторые бывшие сотрудники ЦРУ полагают, что Вашингтон сократит разведывательную деятельность против России, потому что больше не рассматривает Кремль как главную угрозу.
Бывший аналитик ЦРУ Эмили Хардинг допускает, что американский лидер уже мог договориться с Москвой о киберразрядке.
При этом некоторые союзники США обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном, беспокоясь из-за "примирительного отношения" Трампа к России, пишет телеканал со ссылкой на источники.
По данным NBC, в число этих стран входят Израиль, Саудовская Аравия, а также члены совместного с США разведальянса "Пять глаз" — Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.
Тем не менее Лондон, Оттава и Тель-Авив отрицают наличие подобных планов, говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
 
В миреСШАРоссияИзраильДональд ТрампNBCЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала