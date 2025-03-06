https://ria.ru/20250306/ssha-2003401738.html
США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики
США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики - РИА Новости, 06.03.2025
США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики
Белый дом может начать делиться секретными данными с Россией, передает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:23:00+03:00
2025-03-06T14:23:00+03:00
2025-03-06T16:51:00+03:00
в мире
сша
россия
израиль
дональд трамп
nbc
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Белый дом может начать делиться секретными данными с Россией, передает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки."Администрация (президента США. — Прим. ред.) даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию", — говорится в сообщении.Отмечается, что некоторые бывшие сотрудники ЦРУ полагают, что Вашингтон сократит разведывательную деятельность против России, потому что больше не рассматривает Кремль как главную угрозу. Бывший аналитик ЦРУ Эмили Хардинг допускает, что американский лидер уже мог договориться с Москвой о киберразрядке. При этом некоторые союзники США обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном, беспокоясь из-за "примирительного отношения" Трампа к России, пишет телеканал со ссылкой на источники.По данным NBC, в число этих стран входят Израиль, Саудовская Аравия, а также члены совместного с США разведальянса "Пять глаз" — Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Тем не менее Лондон, Оттава и Тель-Авив отрицают наличие подобных планов, говорится в публикации.
https://ria.ru/20250306/vsu-2003346657.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
сша
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, израиль, дональд трамп, nbc, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Израиль, Дональд Трамп, NBC, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики
NBC: бывшие разведчики допустили передачу американских секретных данных России