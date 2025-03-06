https://ria.ru/20250306/ssha-2003401738.html

США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики

США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики - РИА Новости, 06.03.2025

США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики

Белый дом может начать делиться секретными данными с Россией, передает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:23:00+03:00

2025-03-06T14:23:00+03:00

2025-03-06T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Белый дом может начать делиться секретными данными с Россией, передает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки."Администрация (президента США. — Прим. ред.) даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию", — говорится в сообщении.Отмечается, что некоторые бывшие сотрудники ЦРУ полагают, что Вашингтон сократит разведывательную деятельность против России, потому что больше не рассматривает Кремль как главную угрозу. Бывший аналитик ЦРУ Эмили Хардинг допускает, что американский лидер уже мог договориться с Москвой о киберразрядке. При этом некоторые союзники США обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном, беспокоясь из-за "примирительного отношения" Трампа к России, пишет телеканал со ссылкой на источники.По данным NBC, в число этих стран входят Израиль, Саудовская Аравия, а также члены совместного с США разведальянса "Пять глаз" — Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Тем не менее Лондон, Оттава и Тель-Авив отрицают наличие подобных планов, говорится в публикации.

https://ria.ru/20250306/vsu-2003346657.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

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в мире, сша, россия, израиль, дональд трамп, nbc, центральное разведывательное управление (цру)