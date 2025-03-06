Рейтинг@Mail.ru
Reuters: Белый дом хочет лишить правового статуса 240 тысяч украинцев - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 06.03.2025 (обновлено: 15:06 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ssha-2003398306.html
Reuters: Белый дом хочет лишить правового статуса 240 тысяч украинцев
Reuters: Белый дом хочет лишить правового статуса 240 тысяч украинцев - РИА Новости, 06.03.2025
Reuters: Белый дом хочет лишить правового статуса 240 тысяч украинцев
Администрация президента Дональда Трампа может лишить проживающих в США украинцев временного правового статуса, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:10:00+03:00
2025-03-06T15:06:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
латинская америка
джо байден
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003409824_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_3b4d801e0061ccc31c54147d3a1d900f.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа может лишить проживающих в США украинцев временного правового статуса, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника и трех осведомленных лиц."Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта", — говорится в публикации.Отмечается, что это решение, возможно, примут уже в апреле. В результате подпадающих под эту категорию людей смогут ускоренно депортировать. Ранее, 19 февраля, телеканал CBS со ссылкой на чиновников и внутренний документ сообщил, что Соединенные Штаты прекратили рассматривать заявки мигрантов с Украины, которым разрешили въехать при бывшем президенте Джо Байдене. Трамп в своей первой речи в должности главы государства пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов в страну и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе.
https://ria.ru/20250306/vsu-2003346657.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
сша
латинская америка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003409824_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8419e09fcae4cc91528a687a0fffa4fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, латинская америка, джо байден, украина
В мире, Дональд Трамп, США, Латинская Америка, Джо Байден, Украина
Reuters: Белый дом хочет лишить правового статуса 240 тысяч украинцев

Белый дом хочет лишить проживающих в США украинцев временного правового статуса

© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы на границе Мексики и США
Украинские беженцы на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы на границе Мексики и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа может лишить проживающих в США украинцев временного правового статуса, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника и трех осведомленных лиц.
"Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта", — говорится в публикации.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
СМИ раскрыли, как Трамп подставил ВСУ
Вчера, 09:41
Отмечается, что это решение, возможно, примут уже в апреле. В результате подпадающих под эту категорию людей смогут ускоренно депортировать.
Ранее, 19 февраля, телеканал CBS со ссылкой на чиновников и внутренний документ сообщил, что Соединенные Штаты прекратили рассматривать заявки мигрантов с Украины, которым разрешили въехать при бывшем президенте Джо Байдене.
Трамп в своей первой речи в должности главы государства пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов в страну и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
 
В миреДональд ТрампСШАЛатинская АмерикаДжо БайденУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала