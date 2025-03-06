https://ria.ru/20250306/ssha-2003398306.html

Reuters: Белый дом хочет лишить правового статуса 240 тысяч украинцев

Reuters: Белый дом хочет лишить правового статуса 240 тысяч украинцев - РИА Новости, 06.03.2025

Reuters: Белый дом хочет лишить правового статуса 240 тысяч украинцев

Администрация президента Дональда Трампа может лишить проживающих в США украинцев временного правового статуса, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:10:00+03:00

2025-03-06T14:10:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа может лишить проживающих в США украинцев временного правового статуса, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника и трех осведомленных лиц."Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта", — говорится в публикации.Отмечается, что это решение, возможно, примут уже в апреле. В результате подпадающих под эту категорию людей смогут ускоренно депортировать. Ранее, 19 февраля, телеканал CBS со ссылкой на чиновников и внутренний документ сообщил, что Соединенные Штаты прекратили рассматривать заявки мигрантов с Украины, которым разрешили въехать при бывшем президенте Джо Байдене. Трамп в своей первой речи в должности главы государства пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов в страну и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе.

https://ria.ru/20250306/vsu-2003346657.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

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в мире, дональд трамп, сша, латинская америка, джо байден, украина