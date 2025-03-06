https://ria.ru/20250306/ssha-2003380641.html

Песков не стал называть США дружественной России страной

Песков не стал называть США дружественной России страной - РИА Новости, 06.03.2025

Песков не стал называть США дружественной России страной

США в данный момент не являются дружественной для России страной, идет попытка реанимировать отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:56:00+03:00

2025-03-06T12:56:00+03:00

2025-03-06T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. США в данный момент не являются дружественной для России страной, идет попытка реанимировать отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, США в настоящий момент не являются нам дружественной страной. США являются страной, с которой мы сейчас пытаемся реанимировать и восстановить наши двусторонние отношения", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250306/vsu-2003346657.html

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сша, россия, дмитрий песков, в мире