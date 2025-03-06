https://ria.ru/20250306/ssha-2003326734.html

Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине

Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине - РИА Новости, 06.03.2025

Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине

Приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 02.00 мск вторника, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T05:04:00+03:00

2025-03-06T05:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 02.00 мск вторника, сообщили РИА Новости в Пентагоне. "В шесть вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине", — сообщил агентству представитель минобороны США. Он подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.При этом в Пентагоне отказались комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Киеву.Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250304/ssha-2002875134.html

https://ria.ru/20250304/kreml-2002934152.html

https://ria.ru/20250306/ssha-2003316560.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, майк уолтц, сергей лавров, министерство обороны сша, нато