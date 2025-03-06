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Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине - РИА Новости, 06.03.2025
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05:04 06.03.2025 (обновлено: 06:01 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ssha-2003326734.html
Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине
Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине
Приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 02.00 мск вторника, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 02.00 мск вторника, сообщили РИА Новости в Пентагоне. "В шесть вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине", — сообщил агентству представитель минобороны США. Он подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.При этом в Пентагоне отказались комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Киеву.Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250304/ssha-2002875134.html
https://ria.ru/20250304/kreml-2002934152.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, майк уолтц, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине

Пентагон: приостановка поставок оружия Украине действует с 02.00 мск вторника

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Виргиния в США
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 02.00 мск вторника, сообщили РИА Новости в Пентагоне.
«
"В шесть вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине", — сообщил агентству представитель минобороны США.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Он подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
При этом в Пентагоне отказались комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Киеву.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.
Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.
Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине
4 марта, 12:13
Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампМайк УолтцСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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