Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине
Пентагон: приостановка поставок оружия Украине действует с 02.00 мск вторника
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 02.00 мск вторника, сообщили РИА Новости в Пентагоне.
«
"В шесть вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине", — сообщил агентству представитель минобороны США.
США приостанавливают всю военную помощь Украине
4 марта, 03:01
Он подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
При этом в Пентагоне отказались комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Киеву.
В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.
Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.
Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.