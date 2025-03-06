https://ria.ru/20250306/ssha-2003228690.html

Обнаружен еще один повод бояться России

Обнаружен еще один повод бояться России - РИА Новости, 06.03.2025

Обнаружен еще один повод бояться России

В американских СМИ распространяется информация о том, что Россия и Китай в последнее время якобы активно приступили к вербовке тех бывших американских... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T08:00:00+03:00

2025-03-06T08:00:00+03:00

2025-03-06T08:03:00+03:00

китай

россия

дональд трамп

тулси габбард

сша

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003236409_246:275:1577:1024_1920x0_80_0_0_737583e995135dfe73d3e53b3c54f7c3.jpg

В американских СМИ распространяется информация о том, что Россия и Китай в последнее время якобы активно приступили к вербовке тех бывших американских федеральных служащих, кто был уволен из ключевых ведомств в результате реформ Дональда Трампа. В частности, CNN, ссылаясь на свои источники, утверждает, что российская и китайская разведки создали специальные сайты в интернете и подставные аккаунты в социальных сетях, где предлагают американским отставникам "выгодную работу". Они якобы нацелены на тех американцев, у кого в последний месяц статус в специализированных соцсетях типа Linkedin сменился на "открыт для работы".Как отмечается в документе Службы уголовных расследований ВМС США, разведывательное сообщество с "высокой степенью уверенности" оценивает, что иностранные противники пытаются извлечь выгоду из планов администрации Трампа по массовым увольнениям. Сотрудники, потерявшие работу, могут быть особенно уязвимы из-за финансовых трудностей или чувства обиды, что делает их легкой мишенью для вербовки. Это можно расценить и как разумную оценку рисков, и одновременно как антитрампистский выпад.Опять же без официального подтверждения сообщается, что Министерство юстиции якобы уже предъявило обвинения нескольким бывшим военным и сотрудникам американской разведки за передачу секретных данных Китаю.То есть мы имеем дело со слухами, которые неизбежны при таких резких и массовых увольнениях. Это правда: Вашингтон гудит, поскольку без работы уже остались или останутся через несколько месяцев десятки тысяч квалифицированных специалистов, проработавших в разведке и бюрократии годами. При этом новая начальница Национальной разведки США Тулси Габбард назвала распространение такого рода слухов "угрозой" и обещала покарать тех, кто их распространяет, вплоть до увольнения, чтобы быстрее освободить вакантное место для "патриотов".При осмыслении подобных вбросов необходимо иметь в виду, что вербовка уволенных и отставников эффективна только в том случае, если эти люди сохраняют неформальный контакт с действующими сотрудниками разведки или других критически важных органов власти. Ну или по какой-то причине сохраняют доступ к секретным данным, что бывает крайне редко. Надо помнить, что разведка — мир строго корпоративный, но подчиненный множеству условностей. В его американском изводе практически невозможна обычная "светская" дружба, и после увольнения все неформальные связи, как правило, прекращаются. Неожиданно уволенные очень часто переходят в разряд "прокаженных", и получить от них доступ к актуальной информации не представляется возможным. В этом плане куда более перспективны бывшие сотрудники ФБР, Пентагона или полиции, которые очень часто и на пенсии сохраняют контакт с сослуживцами и порой получают доступ к секретным сведениям.Конечно, информации никогда не бывает мало, и даже мемуары отставников иногда представляют собой сундук с сокровищами. Но это не текущая оперативная работа. В конце концов, такого человека не обязательно вербовать для того, чтобы послушать сплетни о "старых добрых временах". Для этого достаточно с ним в баре посидеть. Единственное, в чем правы американские СМИ, так это в том, что обиженных будет много, а обида — один из главных мотивов для предательства наряду с деньгами и амбициями. Хотя и неудовлетворенные амбиции — это тоже своего рода обида.В действия китайцев можно поверить, поскольку им постоянно не хватает источников. Вообще, китайская разведывательная система изначально построена на масштабном использовании диаспоры, а прямая вербовка "белой" агентуры — не их конек. Кроме того, значительная часть разведывательных усилий КНР направлена на экономическую составляющую, а в этих американских федеральных ведомствах пока никаких чисток не отмечалось.Кризис в ЦРУ тем временем действительно набирает обороты. То, что еще месяц назад казалось многим сотрудникам просто страшным сном — мол достаточно проснуться, и все растает как дым, оказалось жестокой правдой жизни. Примерно 20 сотрудников решили в суде оспорить так называемое отложенное увольнение, за что были уволены немедленно — без обещанного сохранения жалованья и выходного пособия. Кроме того, выяснилось, что список новых назначений на карьерные должности в ЦРУ, в том числе оперативных сотрудников для работы под прикрытием, то есть основы агентурной разведки, был отправлен на утверждение через незащищенный сервер электронной почты. Теоретически это может привести к их раскрытию и другим крайне неприятным для ЦРУ последствиям — например, к постепенной расшифровке всей системы вербовки и подготовки оперативников под прикрытием. Там, скажем прямо, нет ничего нового, но все равно дополнительные детали интересны.Понятно, что в такой обстановке Лэнгли лихорадит, и слухов будет с каждым днем все больше. Наверняка начнутся анонимные утечки в местные СМИ со стороны недовольных. Но надо признать, что такая нездоровая обстановка действительно создает идеальные условия для вербовки. Люди озлоблены, шокированы, впервые в жизни сталкиваются с неопределенностью своего будущего и грядущими финансовыми издержками. Другое дело — насколько действительно имеет смысл тратить ресурсы на уволенных.Самое интересное в ЦРУ сейчас, как именно и в какую сторону будет перестроена работа американской разведки. Реформы идут слишком быстро, но если думать на опережение, то необходимо понять, какие цели станут для американского разведывательного сообщества главными через условные полгода, когда чехарда и раздрай закончатся. Не только же наркотрафиком и картелями будет заниматься столь огромное ведомство. Нам ведь придется иметь дело в конце концов уже с реформированным ЦРУ, а от прошлого, с которым знакомы увольняемые, к тому времени и камня на камне не останется.Таким образом, сообщения американских СМИ о якобы начавшейся "массовой вербовке" Россией и Китаем увольняемых сотрудников ЦРУ являются, скорее всего, лишь отражением той паники и разнообразных слухов, которыми полнится сейчас разведывательное сообщество США. Дыма без огня не бывает, тем более что атмосфера способствует, но в целом надо осознавать, что ЦРУ минимум до конца календарного года будет лихорадить, что, в свою очередь, не только не создает благоприятную для вербовки атмосферу, но и дает повод для самых разнообразных спекуляций. Тут важно отделять слухи от фактов, поскольку "демократические" СМИ типа CNN в такой атмосфере будут использовать нездоровую атмосферу в Вашингтоне для раздувания антитрампистских отношений из серии "Трамп развалил ЦРУ, сейчас китайцы и русские всех завербуют".Не завербуют — больно надо вербовать отставников. Лучше мы немного подождем и посмотрим, чем все это закончится.

https://ria.ru/20250206/usa-1997667537.html

https://ria.ru/20250224/tramp-2001325968.html

https://ria.ru/20250131/kitay-1996515401.html

https://ria.ru/20250130/tsru-1996127228.html

https://ria.ru/20250206/svr-1997778228.html

https://ria.ru/20240904/spetssluzhby-1970613466.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Евгений Крутиков https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984515955_191:0:868:677_100x100_80_0_0_c57e69bc2177cfae3b338acc59c5ef85.jpg

Евгений Крутиков https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984515955_191:0:868:677_100x100_80_0_0_c57e69bc2177cfae3b338acc59c5ef85.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгений Крутиков https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984515955_191:0:868:677_100x100_80_0_0_c57e69bc2177cfae3b338acc59c5ef85.jpg

китай, россия, дональд трамп, тулси габбард, сша, аналитика