https://ria.ru/20250306/ssha-2003203738.html

"Будет хуже". К чему США толкают Европу

"Будет хуже". К чему США толкают Европу - РИА Новости, 06.03.2025

"Будет хуже". К чему США толкают Европу

В ЕС всеми силами мешают прийти к власти тем, кому симпатизирует Дональд Трамп. В Румынии такого политика посадили в тюрьму, в Австрии победителям выборов не... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T08:00:00+03:00

2025-03-06T08:00:00+03:00

2025-03-06T12:10:00+03:00

венгрия

сша

ирак

дональд трамп

фридрих мерц

евросоюз

политика

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Михаил Катков. В ЕС всеми силами мешают прийти к власти тем, кому симпатизирует Дональд Трамп. В Румынии такого политика посадили в тюрьму, в Австрии победителям выборов не позволили сформировать кабмин, в Германии — не позвали в правящую коалицию. О том, как Европа пытается сопротивляться новому американскому курсу, — в материале РИА Новости.Ультраправый провалВ Австрии привели к присяге новое правительство во главе с канцлером Кристианом Штокером. Социал-демократы, либеральная Neos и консервативная Народная партия договаривались о коалиции 155 дней. Очень не хотели сотрудничать с Партией свободы, которую объявили ультраправой. Хотя она на выборах заняла первое место с результатом 29,2 процента.При этом единственное, в чем сходятся участники коалиции, — это внешняя политика. Либералы, консерваторы и социал-демократы по-прежнему за Украину и против России. В НАТО не стремятся, но собираются расширить военное сотрудничество в рамках ЕС.В ФРГ "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах была второй — 20,8 процента. И тоже в правительство ее не пустили. Трамп считает изоляцию АдГ признаком деградации немецкой демократии. А по словам главы Департамента эффективности правительства Илона Маска, эта партия — "единственная надежда" Германии.В ХДС/ХСС намерены объединиться с СДПГ. Их союз готовы поддержать 52 процента немцев, показал опрос института INSA. Причем 38 процентов респондентов полагают, что Мерц на посту канцлера — это лучше, чем Олаф Шольц.Лидер ХДС/ХСС выступает за укрепление европейской системы безопасности вне НАТО. До сих пор он был известен как последовательный евроатлантист, но политика Трампа привела его к мысли, что на американцев уже нельзя полагаться. Мерц хочет создать в ЕС собственный ядерный зонтик — при помощи Великобритании и Франции.Последняя надеждаБухарест и вовсе рискует нарваться на конфликт с Вашингтоном. В Мюнхене на конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил власти Румынии за отмену выборов из-за того, что на них мог победить Кэлин Джорджеску. И вот последний собрался повторно выдвинуться в президенты, но в день, когда он должен был зарегистрироваться, против него возбудили уголовное дело.Обвинили в создании фашистской организации и подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя. Джорджеску грозит 25 лет тюрьмы. Пока же его на 60 дней ограничили в соцсетях и перемещениях. Кроме того, силовики взялись за сторонников бывшего кандидата в президенты. Так, у начальника его охраны нашли полтора миллиона долларов наличными. Предположительно, эти деньги должны были пойти на предвыборную кампанию. Всего же по этому делу задержали 18 человек.Румынская оппозиция просит Белый дом помочь. Адвокат Джорджеску предложил Трампу приехать на суд, чтобы морально поддержать его подзащитного. Маск уже назвал эту историю "полным беззаконием".Джорджеску же не сдается. "Собрать более 300 тысяч подписей (в его поддержку. — Прим. ред.) за один день — это, безусловно, рекорд. Сложилась критическая ситуация для системы, которая должна понять: народ знает, чего хочет. Уверен, власти поняли это по тому, что произошло сегодня. Безусловно, я продолжу борьбу и подам документы для регистрации своей кандидатуры на пост президента", — заявил он.Серый кардиналПо мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, позиции правых в ЕС не настолько сильны, чтобы действующие правительства согласились поступиться своими принципами ради укрепления отношений с администрацией Трампа."Сегодня в США один президент, завтра — другой, а европейские партии никуда не денутся, и избиратели могут не простить им таких рокировок. Все-таки многие считают правых популистов фашистами и не приемлют никаких союзов с ними. Те, в свою очередь, стараются избегать радикальных формулировок, чтобы доказать согражданам свою "нормальность". В итоге в Германии пятая часть немцев готова поддержать АдГ. С одной стороны, это много, а с другой — 80 процентов против. К тому же их главный козырь — миграционная политика, но что, если Мерц решит эту проблему? Пока АдГ не способна предложить ничего нового", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.В свою очередь, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин указал, что Трамп воздерживается от публичной поддержки тех, кого в Европе называют ультраправыми. "Другое дело — Вэнс и Маск. Первый надеется стать следующим президентом США, а второй активно его в этом поддерживает. У Вэнса большие планы на переустройство мира, и он рассчитывает опереться на таких, как Джорджеску и АдГ. Трамп же вообще вряд ли в курсе того, что происходит в Румынии", — рассуждает он в разговоре с РИА Новости.И добавляет: возможно, Трамп взял Вэнса вице-президентом специально для того, чтобы демократы боялись объявить ему импичмент. С точки зрения традиционных американских политиков на фоне своего заместителя экстравагантный миллиардер выглядит достаточно приемлемой фигурой."Таким образом, неочевидно, что сближение с правыми позволит европейским политикам улучшить отношения с Трампом. В то же время сами правые необязательно будут в восторге от американских властей, так как те призывают ЕС увеличить расходы на безопасность. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко против этого. Что касается планов Вэнса, то для этого ему нужно сначала самому стать президентом", — говорит Макаркин.Нельзя недооценивать Евросоюз, подчеркивает он. Не все союзники поддержали США во время их операции в Ираке. Сейчас они тоже могут проявить самостоятельность.

https://ria.ru/20250304/evrosoyuz-2002778479.html

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венгрия, сша, ирак, дональд трамп, фридрих мерц, евросоюз, политика