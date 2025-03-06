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Ка-52 в составе группы вертолетов поразил цели ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003327471.html
Ка-52 в составе группы вертолетов поразил цели ВСУ в курском приграничье
Ка-52 в составе группы вертолетов поразил цели ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 06.03.2025
Ка-52 в составе группы вертолетов поразил цели ВСУ в курском приграничье
Экипаж ударного вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар по боевикам и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:13:00+03:00
2025-03-06T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар по боевикам и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.
https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003327322.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ка-52 "Аллигатор"
Ка-52 в составе группы вертолетов поразил цели ВСУ в курском приграничье

Минобороны: экипаж Ка-52 поразил цели ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар по боевикам и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ка-52 "Аллигатор"
 
 
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