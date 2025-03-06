https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003327087.html

Артиллеристы "Запада" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ

Артиллеристы "Запада" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ - РИА Новости, 06.03.2025

Артиллеристы "Запада" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ на... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T05:08:00+03:00

2025-03-06T05:08:00+03:00

2025-03-06T05:08:00+03:00

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склад с боекомплектом, несколько боевых бронированных машин и скопления живой силы ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Артиллеристы вычислили координаты целей на основании разведки и нанесли удар по противнику. "Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район", - пояснил в МО РФ.

https://ria.ru/20250306/bespilotniki-2003326935.html

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