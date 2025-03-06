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Артиллеристы "Запада" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ
Артиллеристы "Запада" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ - РИА Новости, 06.03.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:08:00+03:00
2025-03-06T05:08:00+03:00
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склад с боекомплектом, несколько боевых бронированных машин и скопления живой силы ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Артиллеристы вычислили координаты целей на основании разведки и нанесли удар по противнику. "Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район", - пояснил в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Запада" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ
Минобороны: Расчеты РСЗО "Град" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ