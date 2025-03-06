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Командир расчета ЗРК уничтожила авиабомбу и прикрыла позиции ВС России - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:18 06.03.2025 (обновлено: 06:15 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003311900.html
Командир расчета ЗРК уничтожила авиабомбу и прикрыла позиции ВС России
Командир расчета ЗРК уничтожила авиабомбу и прикрыла позиции ВС России - РИА Новости, 06.03.2025
Командир расчета ЗРК уничтожила авиабомбу и прикрыла позиции ВС России
Старший лейтенант Анастасия Рыбина, руководя расчетом зенитного ракетного комплекса, выполняла задачи по прикрытию важных объектов ВС России от воздушного... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T00:18:00+03:00
2025-03-06T06:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Старший лейтенант Анастасия Рыбина, руководя расчетом зенитного ракетного комплекса, выполняла задачи по прикрытию важных объектов ВС России от воздушного нападения противника, квалифицировала цель, произвела ее захват и поражение, сообщили в Минобороны. "Неся боевое дежурство, Анастасия получила информацию от подразделений радиолокационного контроля об обнаружении воздушной цели, движущейся в направлении защищаемого объекта. Старший лейтенант Рыбина, убедившись, что в зоне поражения нет российских воздушных объектов и квалифицировав цель как управляемая авиационная бомба противника, отдала команду подчиненному расчету на захват цели. Выждав, когда воздушная цель войдет в зону поражения зенитного ракетного комплекса, произвела захват цели и пуск ракеты, которая поразила вражеский воздушный объект - авиабомбу", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что Рыбина оперативно отдала указание на перемещение ЗРК на запасную позицию. "Решительные действия старшего лейтенанта Анастасии Рыбиной обеспечили воздушное прикрытие позиций российских войск и не допустили поражения объектов инфраструктуры и гибели людей", — добавили в пресс-службе ведомства.
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Командир расчета ЗРК уничтожила авиабомбу и прикрыла позиции ВС России

Минобороны: Командир расчета ЗРК уничтожила авиабомбу и прикрыла позиции

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСоединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство
Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Старший лейтенант Анастасия Рыбина, руководя расчетом зенитного ракетного комплекса, выполняла задачи по прикрытию важных объектов ВС России от воздушного нападения противника, квалифицировала цель, произвела ее захват и поражение, сообщили в Минобороны.
"Неся боевое дежурство, Анастасия получила информацию от подразделений радиолокационного контроля об обнаружении воздушной цели, движущейся в направлении защищаемого объекта. Старший лейтенант Рыбина, убедившись, что в зоне поражения нет российских воздушных объектов и квалифицировав цель как управляемая авиационная бомба противника, отдала команду подчиненному расчету на захват цели. Выждав, когда воздушная цель войдет в зону поражения зенитного ракетного комплекса, произвела захват цели и пуск ракеты, которая поразила вражеский воздушный объект - авиабомбу", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что Рыбина оперативно отдала указание на перемещение ЗРК на запасную позицию.
"Решительные действия старшего лейтенанта Анастасии Рыбиной обеспечили воздушное прикрытие позиций российских войск и не допустили поражения объектов инфраструктуры и гибели людей", — добавили в пресс-службе ведомства.
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