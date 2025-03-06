Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае женщина умерла после нападения стаи собак - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/sobaki-2003355791.html
В Пермском крае женщина умерла после нападения стаи собак
В Пермском крае женщина умерла после нападения стаи собак - РИА Новости, 06.03.2025
В Пермском крае женщина умерла после нападения стаи собак
Женщина, попавшая в больницу после нападения стаи собак в пермском Красновишерске, скончалась, сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:45:00+03:00
2025-03-06T10:45:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
красновишерск
россия
пермский край
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/51/1517135131_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_c4c29b61f6782163a62331000d322f6a.jpg
ПЕРМЬ, 6 мар - РИА Новости. Женщина, попавшая в больницу после нападения стаи собак в пермском Красновишерске, скончалась, сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что 24 февраля у дома на улице Толстого в Красновишерске в Пермском крае стая безнадзорных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована. В местных пабликах в соцсетях указывалось, что пенсионерка находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ведомство после инцидента возбудило дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). "Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью её не стало", - написала Мельчарик в Telegram, Она также выразила соболезнования родным и близким женщины.
https://ria.ru/20250124/sk-1995255979.html
красновишерск
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/51/1517135131_225:0:1009:588_1920x0_80_0_0_e86c7b303dc9d6fb96a4d082a684fb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, красновишерск, россия, пермский край, telegram
Происшествия, Здоровье - Общество, Красновишерск, Россия, Пермский край, Telegram
В Пермском крае женщина умерла после нападения стаи собак

В Пермском крае умерла женщина, попавшая в больницу после нападения стаи собак

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 6 мар - РИА Новости. Женщина, попавшая в больницу после нападения стаи собак в пермском Красновишерске, скончалась, сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что 24 февраля у дома на улице Толстого в Красновишерске в Пермском крае стая безнадзорных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована. В местных пабликах в соцсетях указывалось, что пенсионерка находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ведомство после инцидента возбудило дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
"Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью её не стало", - написала Мельчарик в Telegram,
Она также выразила соболезнования родным и близким женщины.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Новосибирской области стая бродячих собак загрызла женщину
24 января, 08:47
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКрасновишерскРоссияПермский крайTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала