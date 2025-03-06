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В Пермском крае женщина умерла после нападения стаи собак

В Пермском крае женщина умерла после нападения стаи собак - РИА Новости, 06.03.2025

В Пермском крае женщина умерла после нападения стаи собак

Женщина, попавшая в больницу после нападения стаи собак в пермском Красновишерске, скончалась, сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:45:00+03:00

2025-03-06T10:45:00+03:00

2025-03-06T10:45:00+03:00

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ПЕРМЬ, 6 мар - РИА Новости. Женщина, попавшая в больницу после нападения стаи собак в пермском Красновишерске, скончалась, сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что 24 февраля у дома на улице Толстого в Красновишерске в Пермском крае стая безнадзорных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована. В местных пабликах в соцсетях указывалось, что пенсионерка находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ведомство после инцидента возбудило дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). "Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью её не стало", - написала Мельчарик в Telegram, Она также выразила соболезнования родным и близким женщины.

https://ria.ru/20250124/sk-1995255979.html

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происшествия, здоровье - общество, красновишерск, россия, пермский край, telegram