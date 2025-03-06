https://ria.ru/20250306/smi-2003497039.html

СМИ: Трамп потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня

СМИ: Трамп потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ: Трамп потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня

Президент США Дональд Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам якобы потребовал от Киева согласиться на скорое прекращение огня с Россией,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:29:00+03:00

2025-03-06T20:29:00+03:00

2025-03-06T21:04:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам якобы потребовал от Киева согласиться на скорое прекращение огня с Россией, сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники."По словам осведомленных источников, европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией", — говорится в материале.Четвертого марта телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250306/kallas-2003409192.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

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в мире, дональд трамп, киев, сша, россия, владимир путин