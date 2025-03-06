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СМИ: Трамп потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня - РИА Новости, 06.03.2025
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20:29 06.03.2025 (обновлено: 21:04 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/smi-2003497039.html
СМИ: Трамп потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня
СМИ: Трамп потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: Трамп потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня
Президент США Дональд Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам якобы потребовал от Киева согласиться на скорое прекращение огня с Россией,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:29:00+03:00
2025-03-06T21:04:00+03:00
в мире
дональд трамп
киев
сша
россия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам якобы потребовал от Киева согласиться на скорое прекращение огня с Россией, сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники."По словам осведомленных источников, европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией", — говорится в материале.Четвертого марта телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250306/kallas-2003409192.html
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в мире, дональд трамп, киев, сша, россия, владимир путин
В мире, Дональд Трамп, Киев, США, Россия, Владимир Путин
СМИ: Трамп потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня

Bloomberg: Трамп потребовал от Киева согласиться на скорое прекращение огня с РФ

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам якобы потребовал от Киева согласиться на скорое прекращение огня с Россией, сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники.
«
"По словам осведомленных источников, европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией", — говорится в материале.
Четвертого марта телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
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В миреДональд ТрампКиевСШАРоссияВладимир Путин
 
 
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