СМИ: отключение Starlink на Украине не понравится Польше
Mundo: отключение Starlink на Украине может вызвать конфликт США с Польшей
© Фото : Victoria Girgis/Lowell ObservatoryФотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине может вызвать конфликт США с Польшей, которая платит за 20 тысяч терминалов для использования Киевом, пишет испанская газета Mundo.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию.
"Если США отключат эту услугу, это приведет к конфликту с Польшей, которая в заключила контракт и оплачивает 20 тысяч терминалов сети для использования на Украине", - пишет издание.
При этом Mundo указывает на то, что Вашингтон, похоже, "не видит никаких проблем в том, чтобы вступать в конфликт со старыми союзниками".
В конце февраля министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский заявил, что республика закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов Starlink.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink. Он уточнил, что Starlink прибудут на Украину "в ближайшие недели или месяцы". По данным польского министра, в настоящее время на Украине работают 25 тысяч комплектов Starlink.
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Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.