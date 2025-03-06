https://ria.ru/20250306/smi-2003344881.html

СМИ рассказали о последствиях отключения Starlink на Украине

СМИ рассказали о последствиях отключения Starlink на Украине - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ рассказали о последствиях отключения Starlink на Украине

Отключение США системы спутникового интернета Starlink на Украине "ослепит" Киев с точки зрения разведки и отбросит ВСУ на целый век в плане ведения боевых... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:30:00+03:00

2025-03-06T09:30:00+03:00

2025-03-06T09:30:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

илон маск

рустем умеров

вооруженные силы украины

spacex

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отключение США системы спутникового интернета Starlink на Украине "ослепит" Киев с точки зрения разведки и отбросит ВСУ на целый век в плане ведения боевых действий, пишет испанская газета Mundo. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию. "Если Вашингтон отключит эту связь (Starlink - ред.), Украина останется слепой в плане разведкой, а ее подразделения изолированными без связи, а это значит, что США вернут Киев к войне XX века", - пишет издание. Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink. Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001169888.html

https://ria.ru/20250224/mask-2001191844.html

украина

сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, киев, илон маск, рустем умеров, вооруженные силы украины, spacex