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СМИ рассказали о последствиях отключения Starlink на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
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09:30 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/smi-2003344881.html
СМИ рассказали о последствиях отключения Starlink на Украине
СМИ рассказали о последствиях отключения Starlink на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ рассказали о последствиях отключения Starlink на Украине
Отключение США системы спутникового интернета Starlink на Украине "ослепит" Киев с точки зрения разведки и отбросит ВСУ на целый век в плане ведения боевых... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:30:00+03:00
2025-03-06T09:30:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
илон маск
рустем умеров
вооруженные силы украины
spacex
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отключение США системы спутникового интернета Starlink на Украине "ослепит" Киев с точки зрения разведки и отбросит ВСУ на целый век в плане ведения боевых действий, пишет испанская газета Mundo. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию. "Если Вашингтон отключит эту связь (Starlink - ред.), Украина останется слепой в плане разведкой, а ее подразделения изолированными без связи, а это значит, что США вернут Киев к войне XX века", - пишет издание. Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink. Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001169888.html
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в мире, украина, сша, киев, илон маск, рустем умеров, вооруженные силы украины, spacex
В мире, Украина, США, Киев, Илон Маск, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, SpaceX
СМИ рассказали о последствиях отключения Starlink на Украине

Mundo: отключение Starlink на Украине отбросит ВСУ на век назад

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отключение США системы спутникового интернета Starlink на Украине "ослепит" Киев с точки зрения разведки и отбросит ВСУ на целый век в плане ведения боевых действий, пишет испанская газета Mundo.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию.
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Киев нашел альтернативу на случай отключения от Starlink, заявил Умеров
23 февраля, 21:32
"Если Вашингтон отключит эту связь (Starlink - ред.), Украина останется слепой в плане разведкой, а ее подразделения изолированными без связи, а это значит, что США вернут Киев к войне XX века", - пишет издание.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink.
Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты
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В миреУкраинаСШАКиевИлон МаскРустем УмеровВооруженные силы УкраиныSpaceX
 
 
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