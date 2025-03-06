https://ria.ru/20250306/smi-2003344706.html

Деревня в Южной Корее, куда сбросили бомбу, находится недалеко от полигона

Деревня в Южной Корее, куда сбросили бомбу, находится недалеко от полигона - РИА Новости, 06.03.2025

Деревня в Южной Корее, куда сбросили бомбу, находится недалеко от полигона

Деревня, на которую в ходе учений Южной Кореи и США случайно сбросили бомбу с истребителя, находится в шести километрах от полигона для учений, сообщает издание РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:28:00+03:00

2025-03-06T09:28:00+03:00

2025-03-06T10:43:00+03:00

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СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. Деревня, на которую в ходе учений Южной Кореи и США случайно сбросили бомбу с истребителя, находится в шести километрах от полигона для учений, сообщает издание "Чосон Ильбо". "В докладе Объединенного командования начальников штабов парламентскому комитету по обороне отмечено, что место происшествия находится в 6 километрах от полигона. Кроме ущерба гражданскому сектору, военные потери пока не зафиксированы", - сообщает издание. Ранее сообщалось, что в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо, проходили совместные учения Южной Коре и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. ВВС задействовали боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. В ходе учений восемь бомб MK-82 были сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона. Одна из них - на деревню Ногок. Где приземлились остальные бомбы, и был ли ущерб, пока не сообщается. В результате аварии на данный момент пострадали 15 человек. Из них двое получили тяжелые травмы. Падение бомбы также повредило пять жилых домов, один склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль.

https://ria.ru/20250216/praga-1999632149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, южная корея, кенгидо, f-16, f-15se