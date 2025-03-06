https://ria.ru/20250306/siyyarto-2003487654.html
Сийярто уличил Еврокомиссию во лжи
Сийярто уличил Еврокомиссию во лжи - РИА Новости, 06.03.2025
Сийярто уличил Еврокомиссию во лжи
Еврокомиссия лжет, когда утверждает, что Венгрию не допускают до переговоров о возобновлении транзита через Украину из-за того, что этого якобы не хочет... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:23:00+03:00
2025-03-06T19:23:00+03:00
2025-03-06T19:23:00+03:00
венгрия
украина
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петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
газпром
турецкий поток
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БРАТИСЛАВА, 6 мар - РИА Новости. Еврокомиссия лжет, когда утверждает, что Венгрию не допускают до переговоров о возобновлении транзита через Украину из-за того, что этого якобы не хочет Словакия, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В Брюсселе заявляли, что, вопреки предыдущим обещаниям, они не приглашают Венгрию наряду со Словакией на переговоры о возобновлении транзита газа через Украину, потому что словаки этого не хотят. Они думают, что мы настолько идиоты, что не разговариваем друг с другом. Так мы ведь живем по соседству, нам даже звонить друг другу не надо - через Дунай можно докричаться. Было совершенно ясно, что в Брюсселе лгут", - сказал Сийярто на пресс-конференции со словацким коллегой Юраем Бланаром. По его словам, Еврокомиссия уже нарушила два из четырех пунктов гарантий энергобезопасности, данных Венгрии в январе, поэтому Будапешт и Братислава могут полагаться только на себя и должны "защищать себя сами". Сийярто также подчеркнул, что Словакия теперь получает российский газ через Венгрию, "газопровод "Турецкий поток" работает отлично" и Будапешт готов предоставлять Братиславе транзитные мощности, "пока в этом есть необходимость". В конце января Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. Сийярто также заявлял, что Венгрия готова предоставить свои транзитные мощности для снабжения Словакии газом из РФ через южный маршрут. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250123/vengriya-1995098775.html
https://ria.ru/20250302/garantii-2002591756.html
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венгрия, украина, словакия, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, газпром, турецкий поток, транзит газа через украину, в мире
Венгрия, Украина, Словакия, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз, Газпром, Турецкий поток, транзит газа через Украину, В мире
Сийярто уличил Еврокомиссию во лжи
Сийярто: ЕК лжет о причинах недопуска Венгрии до переговоров о транзите газа
БРАТИСЛАВА, 6 мар - РИА Новости. Еврокомиссия лжет, когда утверждает, что Венгрию не допускают до переговоров о возобновлении транзита через Украину из-за того, что этого якобы не хочет Словакия, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В Брюсселе заявляли, что, вопреки предыдущим обещаниям, они не приглашают Венгрию наряду со Словакией на переговоры о возобновлении транзита газа через Украину, потому что словаки этого не хотят. Они думают, что мы настолько идиоты, что не разговариваем друг с другом. Так мы ведь живем по соседству, нам даже звонить друг другу не надо - через Дунай можно докричаться. Было совершенно ясно, что в Брюсселе лгут", - сказал Сийярто на пресс-конференции со словацким коллегой Юраем Бланаром.
По его словам, Еврокомиссия уже нарушила два из четырех пунктов гарантий энергобезопасности, данных Венгрии в январе, поэтому Будапешт и Братислава могут полагаться только на себя и должны "защищать себя сами".
Сийярто также подчеркнул, что Словакия теперь получает российский газ через Венгрию, "газопровод "Турецкий поток" работает отлично" и Будапешт готов предоставлять Братиславе транзитные мощности, "пока в этом есть необходимость".
В конце января Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.
Сийярто также заявлял, что Венгрия готова предоставить свои транзитные мощности для снабжения Словакии газом из РФ через южный маршрут.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.