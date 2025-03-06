На юге Сирии произошли боестолкновения с террористами ИГ*
На юге Сирии после боестолкновений с террористами ИГ задержали 60 боевиков
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Сотрудники сил безопасности новой сирийской администрации вступили в боестолкновения с вооруженными отрядами террористической группировки ИГ* в городе Ас-Санамейн в провинции Деръа на юге Сирии, задержаны 60 боевиков, пишет сирийская газета Al-Watan со ссылкой на управление общей безопасности Деръа.
"В ходе операции против незаконных бандформирований, связанных с ИГ*, в городе Ас-Санамейн были ликвидированы нескольких боевиков и арестованы 60 членов группировки, в то время как четверо наших бойцов погибли и несколько получили ранения", - цитирует издание.
Согласно данным управления общей безопасности, во вторник произошли столкновения между вооруженными группировками в городе Ас-Санамейн на севере Деръа, в результате чего были убиты и ранены несколько боевиков с обеих сторон, также ранения получили мирные жители. Силы общей безопасности, присутствующие в городе, вмешались и установили несколько блокпостов, на один из которых было совершено нападение, что привело к ранению одного из силовиков.
В среду утром в Ас-Санамейн прибыли подкрепления для участия в рейдах в местах дислокации вооруженных группировок связанных с ИГ*, где произошли ожесточенные столкновения, продолжавшиеся несколько часов.
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