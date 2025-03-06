https://ria.ru/20250306/sirija-2003439198.html

На юге Сирии произошли боестолкновения с террористами ИГ*

На юге Сирии произошли боестолкновения с террористами ИГ* - РИА Новости, 06.03.2025

На юге Сирии произошли боестолкновения с террористами ИГ*

Сотрудники сил безопасности новой сирийской администрации вступили в боестолкновения с вооруженными отрядами террористической группировки ИГ* в городе... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:47:00+03:00

2025-03-06T16:47:00+03:00

2025-03-06T16:47:00+03:00

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БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Сотрудники сил безопасности новой сирийской администрации вступили в боестолкновения с вооруженными отрядами террористической группировки ИГ* в городе Ас-Санамейн в провинции Деръа на юге Сирии, задержаны 60 боевиков, пишет сирийская газета Al-Watan со ссылкой на управление общей безопасности Деръа. "В ходе операции против незаконных бандформирований, связанных с ИГ*, в городе Ас-Санамейн были ликвидированы нескольких боевиков и арестованы 60 членов группировки, в то время как четверо наших бойцов погибли и несколько получили ранения", - цитирует издание. Согласно данным управления общей безопасности, во вторник произошли столкновения между вооруженными группировками в городе Ас-Санамейн на севере Деръа, в результате чего были убиты и ранены несколько боевиков с обеих сторон, также ранения получили мирные жители. Силы общей безопасности, присутствующие в городе, вмешались и установили несколько блокпостов, на один из которых было совершено нападение, что привело к ранению одного из силовиков. В среду утром в Ас-Санамейн прибыли подкрепления для участия в рейдах в местах дислокации вооруженных группировок связанных с ИГ*, где произошли ожесточенные столкновения, продолжавшиеся несколько часов.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20250303/siriya-2002853228.html

https://ria.ru/20250228/turtsija-2002089970.html

деръа (город)

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в мире, деръа (город), россия, сирия, исламское государство*