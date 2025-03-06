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На юге Сирии произошли боестолкновения с террористами ИГ* - РИА Новости, 06.03.2025
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16:47 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/sirija-2003439198.html
На юге Сирии произошли боестолкновения с террористами ИГ*
На юге Сирии произошли боестолкновения с террористами ИГ* - РИА Новости, 06.03.2025
На юге Сирии произошли боестолкновения с террористами ИГ*
Сотрудники сил безопасности новой сирийской администрации вступили в боестолкновения с вооруженными отрядами террористической группировки ИГ* в городе... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:47:00+03:00
2025-03-06T16:47:00+03:00
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БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Сотрудники сил безопасности новой сирийской администрации вступили в боестолкновения с вооруженными отрядами террористической группировки ИГ* в городе Ас-Санамейн в провинции Деръа на юге Сирии, задержаны 60 боевиков, пишет сирийская газета Al-Watan со ссылкой на управление общей безопасности Деръа. "В ходе операции против незаконных бандформирований, связанных с ИГ*, в городе Ас-Санамейн были ликвидированы нескольких боевиков и арестованы 60 членов группировки, в то время как четверо наших бойцов погибли и несколько получили ранения", - цитирует издание. Согласно данным управления общей безопасности, во вторник произошли столкновения между вооруженными группировками в городе Ас-Санамейн на севере Деръа, в результате чего были убиты и ранены несколько боевиков с обеих сторон, также ранения получили мирные жители. Силы общей безопасности, присутствующие в городе, вмешались и установили несколько блокпостов, на один из которых было совершено нападение, что привело к ранению одного из силовиков. В среду утром в Ас-Санамейн прибыли подкрепления для участия в рейдах в местах дислокации вооруженных группировок связанных с ИГ*, где произошли ожесточенные столкновения, продолжавшиеся несколько часов.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20250303/siriya-2002853228.html
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в мире, деръа (город), россия, сирия, исламское государство*
В мире, Деръа (город), Россия, Сирия, Исламское государство*
На юге Сирии произошли боестолкновения с террористами ИГ*

На юге Сирии после боестолкновений с террористами ИГ задержали 60 боевиков

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Сотрудники сил безопасности новой сирийской администрации вступили в боестолкновения с вооруженными отрядами террористической группировки ИГ* в городе Ас-Санамейн в провинции Деръа на юге Сирии, задержаны 60 боевиков, пишет сирийская газета Al-Watan со ссылкой на управление общей безопасности Деръа.
"В ходе операции против незаконных бандформирований, связанных с ИГ*, в городе Ас-Санамейн были ликвидированы нескольких боевиков и арестованы 60 членов группировки, в то время как четверо наших бойцов погибли и несколько получили ранения", - цитирует издание.
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Согласно данным управления общей безопасности, во вторник произошли столкновения между вооруженными группировками в городе Ас-Санамейн на севере Деръа, в результате чего были убиты и ранены несколько боевиков с обеих сторон, также ранения получили мирные жители. Силы общей безопасности, присутствующие в городе, вмешались и установили несколько блокпостов, на один из которых было совершено нападение, что привело к ранению одного из силовиков.
В среду утром в Ас-Санамейн прибыли подкрепления для участия в рейдах в местах дислокации вооруженных группировок связанных с ИГ*, где произошли ожесточенные столкновения, продолжавшиеся несколько часов.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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В миреДеръа (город)РоссияСирияИсламское государство*
 
 
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