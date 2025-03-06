https://ria.ru/20250306/singapur-2003341575.html

МИД Сингапура ответил на вопрос о роли АСЕАН в урегулировании по Украине

МИД Сингапура ответил на вопрос о роли АСЕАН в урегулировании по Украине - РИА Новости, 06.03.2025

МИД Сингапура ответил на вопрос о роли АСЕАН в урегулировании по Украине

Страны Юго-Восточной Азии не будут частью мирного урегулирования по Украине, так как есть гораздо более заинтересованные стороны, заявил глава МИД Сингапура... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:12:00+03:00

2025-03-06T09:12:00+03:00

2025-03-06T09:12:00+03:00

в мире

украина

сингапур (город)

сша

дональд трамп

владимир зеленский

марко рубио

центральное разведывательное управление (цру)

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ДЖАКАРТА, 6 мар – РИА Новости. Страны Юго-Восточной Азии не будут частью мирного урегулирования по Украине, так как есть гораздо более заинтересованные стороны, заявил глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан, отвечая на вопросы парламента страны о взаимодействии АСЕАН с Соединенными Штатами при администрации Трампа. На парламентской сессии главу МИД Сингапура спросили, предполагает ли он роль АСЕАН и Сингапура в мирных переговорах по Украине, на скорое начало которых надеется мировое сообщество. "Короткий ответ — нет. Есть гораздо более непосредственные и заинтересованные партнеры и стороны в споре, конфликте между Украиной и Россией, чем Юго-Восточная Азии. Поэтому краткий ответ — нет", - ответил Балакришнан. Его слова приводит сайт МИД Сингапура. Дипломат добавил, что вчера у него был телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, акцент в котором был сделан на вопросах экономики. "АСЕАН, возможно, в том числе из-за нашего прошлого опыта в холодной войне, абсолютно не намерена позволять себе быть будущей ареной для прокси-войн, и мы, безусловно, не намерены позволять себе быть втянутыми в стратегические споры между сверхдержавами в будущем", - подчеркнул глава МИД Сингапура. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, Позже New York Times сообщила, что США не стали отменять решение о прекращении помощи Украине, несмотря на примирительное заявление Зеленского, а директор ЦРУ подтвердил паузу в передаче разведданных Украине.

https://ria.ru/20250306/tramp-2003330381.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003338420.html

https://ria.ru/20250227/kiev-2001925207.html

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в мире, украина, сингапур (город), сша, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, центральное разведывательное управление (цру)