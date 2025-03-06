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Шольц призвал ЕС не отказываться от ядерного сдерживания США
Шольц призвал ЕС не отказываться от ядерного сдерживания США - РИА Новости, 06.03.2025
Шольц призвал ЕС не отказываться от ядерного сдерживания США
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что ЕС не следует отказываться от американского ядерного сдерживания на фоне заявлений французского президента о... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:35:00+03:00
2025-03-06T15:35:00+03:00
2025-03-06T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что ЕС не следует отказываться от американского ядерного сдерживания на фоне заявлений французского президента о возможном использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Мы являемся союзниками по НАТО. Для этого существуют вполне конкретные правила. И особенно важно то, что у нас есть соглашения о совместных ядерных миссиях НАТО, что организовано в Германии. И я считаю, что от этого не следует отказываться", - заявил Шольц перед началом в Брюсселе специального саммита, посвященного Украине и европейской безопасности. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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В мире, Франция, Германия, Украина, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Шольц призвал ЕС не отказываться от ядерного сдерживания США
Канцлер Германии Шольц: ЕС не следует отказываться от ядерного сдерживания США