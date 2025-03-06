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При обстреле Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/shebekino-2003489281.html
При обстреле Шебекино пострадали два человека
При обстреле Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 06.03.2025
При обстреле Шебекино пострадали два человека
Два человека пострадали в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:29:00+03:00
2025-03-06T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин, получивших осколочные ранения, самостоятельно обратились на подстанцию скорой помощи. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Он уточнил, что, по предварительным данным, в городе повреждены два многоквартирных дома, 16 частных домов и административное здание. Осколками посечены 7 автомобилей.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Шебекино пострадали два человека

Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали два человека

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин, получивших осколочные ранения, самостоятельно обратились на подстанцию скорой помощи. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Он уточнил, что, по предварительным данным, в городе повреждены два многоквартирных дома, 16 частных домов и административное здание. Осколками посечены 7 автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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