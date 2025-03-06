https://ria.ru/20250306/shebekino-2003489281.html

При обстреле Шебекино пострадали два человека

При обстреле Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 06.03.2025

При обстреле Шебекино пострадали два человека

Два человека пострадали в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:29:00+03:00

2025-03-06T19:29:00+03:00

2025-03-06T19:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин, получивших осколочные ранения, самостоятельно обратились на подстанцию скорой помощи. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Он уточнил, что, по предварительным данным, в городе повреждены два многоквартирных дома, 16 частных домов и административное здание. Осколками посечены 7 автомобилей.

https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html

шебекино

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины