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При обстреле Шебекино пострадали два человека
При обстреле Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 06.03.2025
При обстреле Шебекино пострадали два человека
Два человека пострадали в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:29:00+03:00
2025-03-06T19:29:00+03:00
2025-03-06T19:29:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин, получивших осколочные ранения, самостоятельно обратились на подстанцию скорой помощи. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Он уточнил, что, по предварительным данным, в городе повреждены два многоквартирных дома, 16 частных домов и административное здание. Осколками посечены 7 автомобилей.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Шебекино пострадали два человека
Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали два человека