https://ria.ru/20250306/shaman-2003423610.html

Роспатент дал Shaman полгода на решение по бренду "Я русский"

Роспатент дал Shaman полгода на решение по бренду "Я русский" - РИА Новости, 06.03.2025

Роспатент дал Shaman полгода на решение по бренду "Я русский"

Роспатент после экспертизы товарного знака "Я русский" дал заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman) шесть месяцев, чтобы он смог направить в ведомство... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:54:00+03:00

2025-03-06T15:54:00+03:00

2025-03-06T15:54:00+03:00

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

госдума рф

shaman (ярослав дронов)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856871793_0:260:3033:1966_1920x0_80_0_0_ae8bd254e1c2234c700f2a122f237008.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Роспатент после экспертизы товарного знака "Я русский" дал заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman) шесть месяцев, чтобы он смог направить в ведомство пояснения и комментарии, только потом по заявке будет принято окончательное решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента. Ранее ряд Telegram-каналов писал, что Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака "Я русский". Как уточняется, отказ предварительный, артист может его оспорить. "По вышеуказанным заявкам была проведена экспертиза заявленного обозначения. Результаты экспертизы и предварительные выводы были направлены в адрес заявителя. Ему предоставляется шесть месяцев для представления своих пояснений и комментариев относительно выводов экспертизы. После поступления доводов заявителя будет принято окончательное решение по заявкам", - говорится в сообщении. Дронов, в свою очередь, сообщал РИА Новости, что подал документы на регистрацию бренда "Я русский" для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях. Певец подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" 12 октября 2024 года. Согласно перечню товаров и услуг, певец под этим названием планировал выпускать алкогольную продукцию и различные косметические средства. В конце октября общественное движение "Зов народа" обратилось в Госдуму с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий "регистрацию и использование названий наций, национальной идентичности и государственных, религиозных символов на товарах в дискредитирующем или оскорбительном контексте". Общественники привели в пример заявки Дронова. По мнению "Зова народа", использование слогана "Я русский" на "спиртных напитках, средствах женской гигиены… наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией".

https://ria.ru/20250305/shaman-2003251004.html

https://ria.ru/20250225/sbu-2001505525.html

https://ria.ru/20250214/shaman-1999336231.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), госдума рф, shaman (ярослав дронов) , россия