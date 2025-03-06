https://ria.ru/20250306/sevastopol-2003351387.html

В Севастополе национализировали имущество некоторых компаний и физлиц

В Севастополе национализировали имущество некоторых компаний и физлиц - РИА Новости, 06.03.2025

В Севастополе национализировали имущество некоторых компаний и физлиц

В Севастополе изъято в государственную собственность имущество ряда юридических и физлиц, в том числе иностранных, являющихся пособниками киевского режима и... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:15:00+03:00

2025-03-06T10:15:00+03:00

2025-03-06T10:27:00+03:00

севастополь

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. В Севастополе изъято в государственную собственность имущество ряда юридических и физлиц, в том числе иностранных, являющихся пособниками киевского режима и финансирующих ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Сегодня утром на заседании правительства приняли постановление об изъятии в государственную собственность Севастополя движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе, иностранных", - написал Развожаев.По его словам, рабочая группа антитеррористической комиссии в Севастополе доказала, что данные лица являются пособниками киевского режима."Они осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда "Открытый диалог", который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны. Через указанный фонд вышеназванными лицами было перечислено в виде пожертвований украинскому правящему режиму свыше 520 тысяч долларов США", - сообщил Развожаев.По его словам, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество тринадцати физических лиц и аффилированных с ними юридических лиц."В перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия: ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ООО "Завод судовой светотехники", ООО "Плоск", ООО "Тинос", ООО "Эксплуатационная организация "Технотрон", ООО "Центр технической эксплуатации № 1", производственный кооператив "КОРПУС", - подчеркнул губернатор.Кроме того, по его словам, также по результатам инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО "Севастопольгаз", перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя, дополнено имуществом в виде гаражей, котельных и другой технологической инфраструктуры.

https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html

https://ria.ru/20250214/sevastopol-1999394301.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, вооруженные силы украины, в мире