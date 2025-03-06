https://ria.ru/20250306/sevastopol-2003351387.html
В Севастополе национализировали имущество некоторых компаний и физлиц
В Севастополе национализировали имущество некоторых компаний и физлиц - РИА Новости, 06.03.2025
В Севастополе национализировали имущество некоторых компаний и физлиц
В Севастополе изъято в государственную собственность имущество ряда юридических и физлиц, в том числе иностранных, являющихся пособниками киевского режима и... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:15:00+03:00
2025-03-06T10:15:00+03:00
2025-03-06T10:27:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. В Севастополе изъято в государственную собственность имущество ряда юридических и физлиц, в том числе иностранных, являющихся пособниками киевского режима и финансирующих ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Сегодня утром на заседании правительства приняли постановление об изъятии в государственную собственность Севастополя движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе, иностранных", - написал Развожаев.По его словам, рабочая группа антитеррористической комиссии в Севастополе доказала, что данные лица являются пособниками киевского режима."Они осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда "Открытый диалог", который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны. Через указанный фонд вышеназванными лицами было перечислено в виде пожертвований украинскому правящему режиму свыше 520 тысяч долларов США", - сообщил Развожаев.По его словам, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество тринадцати физических лиц и аффилированных с ними юридических лиц."В перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия: ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ООО "Завод судовой светотехники", ООО "Плоск", ООО "Тинос", ООО "Эксплуатационная организация "Технотрон", ООО "Центр технической эксплуатации № 1", производственный кооператив "КОРПУС", - подчеркнул губернатор.Кроме того, по его словам, также по результатам инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО "Севастопольгаз", перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя, дополнено имуществом в виде гаражей, котельных и другой технологической инфраструктуры.
https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html
https://ria.ru/20250214/sevastopol-1999394301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы украины, в мире
Севастополь, Вооруженные силы Украины, В мире
В Севастополе национализировали имущество некоторых компаний и физлиц
В Севастополе национализировали имущество юрлиц, включая иностранные
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости.
В Севастополе изъято в государственную собственность имущество ряда юридических и физлиц, в том числе иностранных, являющихся пособниками киевского режима и финансирующих ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
.
"Сегодня утром на заседании правительства приняли постановление об изъятии в государственную собственность Севастополя
движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе, иностранных", - написал Развожаев
.
По его словам, рабочая группа антитеррористической комиссии в Севастополе доказала, что данные лица являются пособниками киевского режима.
"Они осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда "Открытый диалог", который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны. Через указанный фонд вышеназванными лицами было перечислено в виде пожертвований украинскому правящему режиму свыше 520 тысяч долларов США", - сообщил Развожаев.
По его словам, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество тринадцати физических лиц и аффилированных с ними юридических лиц.
"В перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия: ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ООО "Завод судовой светотехники", ООО "Плоск", ООО "Тинос", ООО "Эксплуатационная организация "Технотрон", ООО "Центр технической эксплуатации № 1", производственный кооператив "КОРПУС", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, по его словам, также по результатам инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО "Севастопольгаз", перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя, дополнено имуществом в виде гаражей, котельных и другой технологической инфраструктуры.