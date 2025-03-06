https://ria.ru/20250306/sammit-2003506648.html
Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 стран
Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 стран - РИА Новости, 06.03.2025
Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 стран
Выводы саммита ЕС по ситуации на Украине поддержали 26 из 27 государств-членов, сообщил журналистам европейский источник. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:22:00+03:00
2025-03-06T22:22:00+03:00
2025-03-06T22:35:00+03:00
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Выводы саммита ЕС по ситуации на Украине поддержали 26 из 27 государств-членов, сообщил журналистам европейский источник."Текст по Украине согласован 26 странами", - сказал европейский представитель.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что соглашение о дальнейшей поддержке Киева в условиях прекращения помощи со стороны США на внеочередном саммите Евросоюза пока не было принято.
https://ria.ru/20250306/flag-2003469146.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз
Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 стран
Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 государств-членов союза