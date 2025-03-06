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Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 стран - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 06.03.2025 (обновлено: 22:35 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/sammit-2003506648.html
Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 стран
Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 стран - РИА Новости, 06.03.2025
Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 стран
Выводы саммита ЕС по ситуации на Украине поддержали 26 из 27 государств-членов, сообщил журналистам европейский источник. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:22:00+03:00
2025-03-06T22:35:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
венгрия
киев
виктор орбан
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Выводы саммита ЕС по ситуации на Украине поддержали 26 из 27 государств-членов, сообщил журналистам европейский источник."Текст по Украине согласован 26 странами", - сказал европейский представитель.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что соглашение о дальнейшей поддержке Киева в условиях прекращения помощи со стороны США на внеочередном саммите Евросоюза пока не было принято.
https://ria.ru/20250306/flag-2003469146.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз
Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 стран

Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 государств-членов союза

© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Выводы саммита ЕС по ситуации на Украине поддержали 26 из 27 государств-членов, сообщил журналистам европейский источник.
"Текст по Украине согласован 26 странами", - сказал европейский представитель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что соглашение о дальнейшей поддержке Киева в условиях прекращения помощи со стороны США на внеочередном саммите Евросоюза пока не было принято.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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