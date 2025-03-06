https://ria.ru/20250306/sammit-2003506648.html

Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 стран

Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 стран - РИА Новости, 06.03.2025

Выводы саммита ЕС по Украине поддержали 26 из 27 стран

Выводы саммита ЕС по ситуации на Украине поддержали 26 из 27 государств-членов, сообщил журналистам европейский источник. РИА Новости, 06.03.2025

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в мире

специальная военная операция на украине

украина

венгрия

киев

виктор орбан

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Выводы саммита ЕС по ситуации на Украине поддержали 26 из 27 государств-членов, сообщил журналистам европейский источник."Текст по Украине согласован 26 странами", - сказал европейский представитель.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что соглашение о дальнейшей поддержке Киева в условиях прекращения помощи со стороны США на внеочередном саммите Евросоюза пока не было принято.

https://ria.ru/20250306/flag-2003469146.html

украина

венгрия

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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз