https://ria.ru/20250306/sammit-2003487317.html

Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине

Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине - РИА Новости, 06.03.2025

Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине

Соглашение о дальнейшей поддержке Киева после прекращения американской помощи на внеочередном саммите Евросоюза пока не приняли, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:22:00+03:00

2025-03-06T19:22:00+03:00

2025-03-06T19:50:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

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евросоюз

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БУДАПЕШТ, 6 мар — РИА Новости. Соглашение о дальнейшей поддержке Киева после прекращения американской помощи на внеочередном саммите Евросоюза пока не приняли, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях. "Американцы остановили поддержку Украины. Значительная часть европейцев хотела бы занять место американцев. Соглашения нет. Дискуссии продолжатся", — написал он. Как уточнил премьер, документа пока нет, но он "вырисовывается"."Сегодня вечером, около 19:00 (21:00 мск), мы опять вернемся к этой теме, потому что сейчас начнутся переговоры о будущей системе европейской безопасности, а вечером мы продолжим разговор о будущем Украины", — пояснил Орбан.Четвертого марта телеканал Fox News передал со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.

https://ria.ru/20250306/flag-2003469146.html

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киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, виктор орбан, евросоюз, дональд трамп, венгрия