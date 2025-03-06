https://ria.ru/20250306/sammit-2003487317.html
Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине
Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине
Соглашение о дальнейшей поддержке Киева после прекращения американской помощи на внеочередном саммите Евросоюза пока не приняли, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:22:00+03:00
2025-03-06T19:22:00+03:00
2025-03-06T19:50:00+03:00
в мире
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БУДАПЕШТ, 6 мар — РИА Новости. Соглашение о дальнейшей поддержке Киева после прекращения американской помощи на внеочередном саммите Евросоюза пока не приняли, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях. "Американцы остановили поддержку Украины. Значительная часть европейцев хотела бы занять место американцев. Соглашения нет. Дискуссии продолжатся", — написал он. Как уточнил премьер, документа пока нет, но он "вырисовывается"."Сегодня вечером, около 19:00 (21:00 мск), мы опять вернемся к этой теме, потому что сейчас начнутся переговоры о будущей системе европейской безопасности, а вечером мы продолжим разговор о будущем Украины", — пояснил Орбан.Четвертого марта телеканал Fox News передал со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250306/flag-2003469146.html
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Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине
Орбан: саммит ЕС не пришел к соглашению о дальнейшей поддержке Украины