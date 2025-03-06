Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 06.03.2025 (обновлено: 19:50 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/sammit-2003487317.html
Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине
Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине
Соглашение о дальнейшей поддержке Киева после прекращения американской помощи на внеочередном саммите Евросоюза пока не приняли, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:22:00+03:00
2025-03-06T19:50:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
киев
сша
виктор орбан
евросоюз
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003410445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3643e1ae21232025a7eae5cbcc13db2.jpg
БУДАПЕШТ, 6 мар — РИА Новости. Соглашение о дальнейшей поддержке Киева после прекращения американской помощи на внеочередном саммите Евросоюза пока не приняли, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях. "Американцы остановили поддержку Украины. Значительная часть европейцев хотела бы занять место американцев. Соглашения нет. Дискуссии продолжатся", — написал он. Как уточнил премьер, документа пока нет, но он "вырисовывается"."Сегодня вечером, около 19:00 (21:00 мск), мы опять вернемся к этой теме, потому что сейчас начнутся переговоры о будущей системе европейской безопасности, а вечером мы продолжим разговор о будущем Украины", — пояснил Орбан.Четвертого марта телеканал Fox News передал со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250306/flag-2003469146.html
https://ria.ru/20250306/sammit-2003426353.html
украина
киев
сша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003410445_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2b92d1b657cc146022626a3bbd1880fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, виктор орбан, евросоюз, дональд трамп, венгрия
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, США, Виктор Орбан, Евросоюз, Дональд Трамп, Венгрия
Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине

Орбан: саммит ЕС не пришел к соглашению о дальнейшей поддержке Украины

© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 6 мар — РИА Новости. Соглашение о дальнейшей поддержке Киева после прекращения американской помощи на внеочередном саммите Евросоюза пока не приняли, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях.
"Американцы остановили поддержку Украины. Значительная часть европейцев хотела бы занять место американцев. Соглашения нет. Дискуссии продолжатся", — написал он.
Флаг России в столовой Европейского совета - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
На саммите ЕС в Брюсселе нашли российский след
Вчера, 18:12
Как уточнил премьер, документа пока нет, но он "вырисовывается".
"Сегодня вечером, около 19:00 (21:00 мск), мы опять вернемся к этой теме, потому что сейчас начнутся переговоры о будущей системе европейской безопасности, а вечером мы продолжим разговор о будущем Украины", — пояснил Орбан.
Четвертого марта телеканал Fox News передал со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Захарова назвала саммит в Лондоне утешительным собранием для Зеленского
Вчера, 16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАВиктор ОрбанЕвросоюзДональд ТрампВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала