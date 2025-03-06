https://ria.ru/20250306/sammit-2003485714.html
СМИ: премьер Хорватии остался недоволен саммитом по Украине в Лондоне
СМИ: премьер Хорватии остался недоволен саммитом по Украине в Лондоне - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: премьер Хорватии остался недоволен саммитом по Украине в Лондоне
Премьер-министр Хорватии и лидер правящего в стране Хорватского демократического содружества (HDZ) Андрей Пленкович глубоко разочарован из-за прошедшего... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:15:00+03:00
2025-03-06T19:15:00+03:00
2025-03-06T19:15:00+03:00
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андрей пленкович
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Хорватии и лидер правящего в стране Хорватского демократического содружества (HDZ) Андрей Пленкович глубоко разочарован из-за прошедшего неформального саммита по Украине в Лондоне, сообщает издание Euractiv. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Ряд стран не получили приглашения на встречу. "Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил свое глубокое разочарование в связи с неформальными саммитами по Украине", - пишет издание. Пленкович заявил, что такие шаги создают "политические последствия", поскольку лидеры ЕС, исключенные из этих встреч, должны объяснить своему народу причины, по которым их не пригласили, отмечает Euractiv. Он также согласился со словами премьер-министра Греции Кириакос Мицотакис о том, что такой подход показывает, что Европа не едина.
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в мире, хорватия, украина, лондон, андрей пленкович, евросоюз, кириакос мицотакис
В мире, Хорватия, Украина, Лондон, Андрей Пленкович, Евросоюз, Кириакос Мицотакис
СМИ: премьер Хорватии остался недоволен саммитом по Украине в Лондоне
Euractiv: премьер Хорватии Пленкович разочарован саммитом по Украине в Лондоне