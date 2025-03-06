https://ria.ru/20250306/sammit-2003426353.html

Захарова назвала саммит в Лондоне утешительным собранием для Зеленского

Захарова назвала саммит в Лондоне утешительным собранием для Зеленского - РИА Новости, 06.03.2025

Захарова назвала саммит в Лондоне утешительным собранием для Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неформальный европейский саммит в Лондоне утешительной встречей сторонников киевского режима после... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:09:00+03:00

2025-03-06T16:09:00+03:00

2025-03-06T16:09:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неформальный европейский саммит в Лондоне утешительной встречей сторонников киевского режима после провала переговоров Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом. В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. После встречи британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. "Сходка в Лондоне, хотя и была запланирована заранее, но по иронии судьбы, после фиаско Зеленского на встрече в Белом доме стала для него, видимо, рассматриваться как утешительное собрание сторонников безоговорочной поддержки киевского режима. Как говорится, теперь уже поддержка киевского режима до последнего украинца", - сказала Захарова на брифинге. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

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в мире, украина, россия, лондон, владимир зеленский, дональд трамп, мария захарова