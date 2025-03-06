Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/saldo-2003334100.html
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам - РИА Новости, 06.03.2025
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам
Причиной ажиотажа вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов является желание новой администрации США отбить ранее сделанные в Украину вложения, заявил РИА РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T07:19:00+03:00
2025-03-06T07:19:00+03:00
сша
украина
херсонская область
владимир сальдо
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_0:314:2986:1994_1920x0_80_0_0_505ee233e1ccebeff52e9b7ef366d10e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Причиной ажиотажа вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов является желание новой администрации США отбить ранее сделанные в Украину вложения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. "Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как Байден дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму. Они считают, что это растрата денег американских избирателей. Поэтому США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят увязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит", - сказал Сальдо. По его мнению, выгода от этой сделки для самой Украины сомнительна, но, учитывая зависимость киевского режима от американской помощи (деньги, военная техника, высокоточные ракеты, данные разведки, интернет от Starlink), чтобы "ни строил из себя Зеленский, ему всё равно придётся пойти на эти условия".
https://ria.ru/20250306/saldo-2003319751.html
https://ria.ru/20250305/ssha-2003250394.html
сша
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_3bbb0b4c9e1ca2412a22699984f799ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, херсонская область , владимир сальдо, дональд трамп
США, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Дональд Трамп
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам

Сальдо: причиной ажиотажа по сделке является желание США отбить вложения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Причиной ажиотажа вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов является желание новой администрации США отбить ранее сделанные в Украину вложения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Сальдо заявил, что режим Зеленского попал в сложную обстановку
Вчера, 02:09
"Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как Байден дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму. Они считают, что это растрата денег американских избирателей. Поэтому США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят увязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит", - сказал Сальдо.
По его мнению, выгода от этой сделки для самой Украины сомнительна, но, учитывая зависимость киевского режима от американской помощи (деньги, военная техника, высокоточные ракеты, данные разведки, интернет от Starlink), чтобы "ни строил из себя Зеленский, ему всё равно придётся пойти на эти условия".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В США рассказали, что ждет Зеленского в случае отказа от сделки Трампа
5 марта, 17:15
 
СШАУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала