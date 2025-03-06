https://ria.ru/20250306/saldo-2003334100.html

Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам

Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам - РИА Новости, 06.03.2025

Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам

Причиной ажиотажа вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов является желание новой администрации США отбить ранее сделанные в Украину вложения, заявил РИА РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T07:19:00+03:00

2025-03-06T07:19:00+03:00

2025-03-06T07:19:00+03:00

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Причиной ажиотажа вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов является желание новой администрации США отбить ранее сделанные в Украину вложения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. "Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как Байден дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму. Они считают, что это растрата денег американских избирателей. Поэтому США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят увязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит", - сказал Сальдо. По его мнению, выгода от этой сделки для самой Украины сомнительна, но, учитывая зависимость киевского режима от американской помощи (деньги, военная техника, высокоточные ракеты, данные разведки, интернет от Starlink), чтобы "ни строил из себя Зеленский, ему всё равно придётся пойти на эти условия".

https://ria.ru/20250306/saldo-2003319751.html

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сша, украина, херсонская область , владимир сальдо, дональд трамп