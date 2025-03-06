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Сальдо заявил, что режим Зеленского попал в сложную обстановку

Сальдо заявил, что режим Зеленского попал в сложную обстановку - РИА Новости, 06.03.2025

Сальдо заявил, что режим Зеленского попал в сложную обстановку

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим попал в сложную международно-политическую обстановку. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T02:09:00+03:00

2025-03-06T02:09:00+03:00

2025-03-06T02:09:00+03:00

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владимир зеленский

владимир сальдо

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим попал в сложную международно-политическую обстановку. "Для киевского режима усложнилась международно-политическая обстановка, возникли предпосылки прекращения поставок оружия из США", - сказал Сальдо РИА Новости. При этом, по его словам, приостановка США поставок оружия Украине пока на практике боевых действий не отразилась. "Прошло слишком мало времени", - подчеркнул губернатор. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передавало агентство Рейтер. Позже New York Times сообщила, что США не стали отменять решение о прекращении помощи Украине, несмотря на примирительное заявление Зеленского, а директор ЦРУ подтвердил паузу в передаче разведданных Украине.

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сша, украина, киев, владимир зеленский, владимир сальдо, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)