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Генсек НАТО высказался об отношениях Украины и США
Генсек НАТО высказался об отношениях Украины и США - РИА Новости, 06.03.2025
Генсек НАТО высказался об отношениях Украины и США
Генсек НАТО Марк Рютте на фоне прекращения военной и информационной поддержки Украины со стороны США, заявил, что с оптимизмом смотрит на переговоры, которые... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:39:00+03:00
2025-03-06T18:39:00+03:00
2025-03-06T18:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на фоне прекращения военной и информационной поддержки Украины со стороны США, заявил, что с оптимизмом смотрит на переговоры, которые идут сейчас между Киевом и Вашингтоном."Необходимо продолжать поддержку Украины,. Я приветствую тот факт, что Украина и США в настоящее время обсуждают, как продвинуться вперед в этом вопросе… Я выражаю осторожный оптимизм, относительно достижения позитивного результата", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, украина, киев, нато
В мире, США, Украина, Киев, НАТО
Генсек НАТО высказался об отношениях Украины и США
Рютте заявил, что с оптимизмом смотрит на переговоры между Украиной и США
БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на фоне прекращения военной и информационной поддержки Украины со стороны США, заявил, что с оптимизмом смотрит на переговоры, которые идут сейчас между Киевом и Вашингтоном.
"Необходимо продолжать поддержку Украины,. Я приветствую тот факт, что Украина и США в настоящее время обсуждают, как продвинуться вперед в этом вопросе… Я выражаю осторожный оптимизм, относительно достижения позитивного результата", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.