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Силуанов рассказал о влиянии укрепления рубля на доходы бюджета России
Силуанов рассказал о влиянии укрепления рубля на доходы бюджета России - РИА Новости, 06.03.2025
Силуанов рассказал о влиянии укрепления рубля на доходы бюджета России
Все планы и обязательства бюджета РФ будут выполнены вне зависимости от курса рубля, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:41:00+03:00
2025-03-06T16:41:00+03:00
2025-03-06T16:56:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Все планы и обязательства бюджета РФ будут выполнены вне зависимости от курса рубля, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Укрепление рубля влияет на бюджет, но также влияет на бюджет и изменившийся макроэкономический прогноз. У нас базовый ВВП пересчитан. Где-то в одну сторону чуть поменьше, в другую сторону чуть побольше. Самое главное, что планы все наши по обязательствам и финансированию проектов будут выполнены, вне зависимости от того, какой будет курс - слабый, крепкий. Все сделаем", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос РИА Новости, снизятся ли доходы бюджета РФ на фоне укрепления рубля.
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о влиянии укрепления рубля на доходы бюджета России
Силуанов: все планы по бюджету будут выполнены вне зависимости от курса рубля