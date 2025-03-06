Рейтинг@Mail.ru
Священник объяснил значение креста на лбу Рубио - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:42 06.03.2025 (обновлено: 16:45 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/rubio-2003437579.html
Священник объяснил значение креста на лбу Рубио
Священник объяснил значение креста на лбу Рубио - РИА Новости, 06.03.2025
Священник объяснил значение креста на лбу Рубио
Появление госсекретаря США Марко Рубио в телеэфире с крестом на лбу значимо и ценно для верующих, рассказал РИА Новости генеральный викарий католической... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:42:00+03:00
2025-03-06T16:45:00+03:00
сша
украина
москва
марко рубио
дмитрий песков
римско-католическая церковь
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003357322_312:0:2195:1059_1920x0_80_0_0_46b51be35625c021a53464639a2287f6.jpg
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Появление госсекретаря США Марко Рубио в телеэфире с крестом на лбу значимо и ценно для верующих, рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Ранее госсекретарь США Марко Рубио появился в телеэфире с крестом на лбу, который католики по традиции наносят в пепельную среду – начало Великого поста. "Как видим, рекламу Великому посту сделал известный политик. И хотя в таком жесте есть, на мой взгляд, что-то демонстративное, нельзя не согласиться, что такое свидетельство о своей вере может оказаться очень ценным, значимым, ведь известная публичная персона свидетельствует о своей принадлежности к Церкви и о том, что покаянное время Великого поста для него важно", - сказал Горбунов. Он пояснил, что в Римско-католической церкви в пепельную среду - первый день Великого поста (в этом году 5 марта) - на литургии проводят обряд возложения пепла. "Это традиционный библейский символ покаяния. Иногда он совершается в виде посыпания головы пеплом — так обычно делают у нас в России, либо через начертание пеплом креста на лбу — это очень распространено в Соединенных Штатах. После службы верующие в качестве свидетельства о своей вере продолжают, если хотят, конечно, ходить с этим знаком покаяния до того, как в следующий раз умоются", - рассказал священник. Он добавил, что в последние годы благодаря актерам, спортсменам и другим известным людям "этот символ приобрел широкую известность за пределами Церкви, так что теперь бывает, что не-католики приходят в этот день и просят возложить на них пепел". Также он напомнил, что пепел для этого обряда делается из ветвей пальмы, которые в прошедшем году освящались в Пальмовое (Вербное) воскресенье, и которые верующие хранили в своих домах. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен. После, в четверг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна со словами Рубио о том, что ситуация на Украине является прокси-войной, в Кремле об этом неоднократно говорили, а также "с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту войну".
https://ria.ru/20250306/post-1850387242.html
https://ria.ru/20250306/post-2003382206.html
https://ria.ru/20250303/sovet-2002296498.html
сша
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003357322_547:0:1959:1059_1920x0_80_0_0_8495aae5903d4afac0b9fd1892c2dfec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, москва, марко рубио, дмитрий песков, римско-католическая церковь, религия
США, Украина, Москва, Марко Рубио, Дмитрий Песков, Римско-католическая церковь, Религия, Религия
Священник объяснил значение креста на лбу Рубио

Горбунов: появление Рубио в телеэфире с крестом на лбу значимо для верующих

Кадр выступления госсекретаря США Марко Рубио на телеканале Fox News
Кадр выступления госсекретаря США Марко Рубио на телеканале Fox News - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Кадр выступления госсекретаря США Марко Рубио на телеканале Fox News
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Появление госсекретаря США Марко Рубио в телеэфире с крестом на лбу значимо и ценно для верующих, рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио появился в телеэфире с крестом на лбу, который католики по традиции наносят в пепельную среду – начало Великого поста.
Великий пост — 2023. Питание - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Великий пост в 2025 году: календарь питания на каждый день
Вчера, 12:29
"Как видим, рекламу Великому посту сделал известный политик. И хотя в таком жесте есть, на мой взгляд, что-то демонстративное, нельзя не согласиться, что такое свидетельство о своей вере может оказаться очень ценным, значимым, ведь известная публичная персона свидетельствует о своей принадлежности к Церкви и о том, что покаянное время Великого поста для него важно", - сказал Горбунов.
Он пояснил, что в Римско-католической церкви в пепельную среду - первый день Великого поста (в этом году 5 марта) - на литургии проводят обряд возложения пепла. "Это традиционный библейский символ покаяния. Иногда он совершается в виде посыпания головы пеплом — так обычно делают у нас в России, либо через начертание пеплом креста на лбу — это очень распространено в Соединенных Штатах. После службы верующие в качестве свидетельства о своей вере продолжают, если хотят, конечно, ходить с этим знаком покаяния до того, как в следующий раз умоются", - рассказал священник.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Песков не стал рассказывать, соблюдает ли Путин пост
Вчера, 13:03
Он добавил, что в последние годы благодаря актерам, спортсменам и другим известным людям "этот символ приобрел широкую известность за пределами Церкви, так что теперь бывает, что не-католики приходят в этот день и просят возложить на них пепел". Также он напомнил, что пепел для этого обряда делается из ветвей пальмы, которые в прошедшем году освящались в Пальмовое (Вербное) воскресенье, и которые верующие хранили в своих домах.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен. После, в четверг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна со словами Рубио о том, что ситуация на Украине является прокси-войной, в Кремле об этом неоднократно говорили, а также "с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту войну".
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Священник посоветовал в пост не покупать лобстеров вместо курицы
3 марта, 04:00
 
РелигияСШАУкраинаМоскваМарко РубиоДмитрий ПесковРимско-католическая церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала