Священник объяснил значение креста на лбу Рубио
Горбунов: появление Рубио в телеэфире с крестом на лбу значимо для верующих
Кадр выступления госсекретаря США Марко Рубио на телеканале Fox News
Кадр выступления госсекретаря США Марко Рубио на телеканале Fox News
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Появление госсекретаря США Марко Рубио в телеэфире с крестом на лбу значимо и ценно для верующих, рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио появился в телеэфире с крестом на лбу, который католики по традиции наносят в пепельную среду – начало Великого поста.
"Как видим, рекламу Великому посту сделал известный политик. И хотя в таком жесте есть, на мой взгляд, что-то демонстративное, нельзя не согласиться, что такое свидетельство о своей вере может оказаться очень ценным, значимым, ведь известная публичная персона свидетельствует о своей принадлежности к Церкви и о том, что покаянное время Великого поста для него важно", - сказал Горбунов.
Он пояснил, что в Римско-католической церкви в пепельную среду - первый день Великого поста (в этом году 5 марта) - на литургии проводят обряд возложения пепла. "Это традиционный библейский символ покаяния. Иногда он совершается в виде посыпания головы пеплом — так обычно делают у нас в России, либо через начертание пеплом креста на лбу — это очень распространено в Соединенных Штатах. После службы верующие в качестве свидетельства о своей вере продолжают, если хотят, конечно, ходить с этим знаком покаяния до того, как в следующий раз умоются", - рассказал священник.
Он добавил, что в последние годы благодаря актерам, спортсменам и другим известным людям "этот символ приобрел широкую известность за пределами Церкви, так что теперь бывает, что не-католики приходят в этот день и просят возложить на них пепел". Также он напомнил, что пепел для этого обряда делается из ветвей пальмы, которые в прошедшем году освящались в Пальмовое (Вербное) воскресенье, и которые верующие хранили в своих домах.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен. После, в четверг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна со словами Рубио о том, что ситуация на Украине является прокси-войной, в Кремле об этом неоднократно говорили, а также "с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту войну".