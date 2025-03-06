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В Кремле согласились со словами Рубио о прокси-войне на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
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13:08 06.03.2025 (обновлено: 13:09 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/rubio-2003384241.html
В Кремле согласились со словами Рубио о прокси-войне на Украине
В Кремле согласились со словами Рубио о прокси-войне на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
В Кремле согласились со словами Рубио о прокси-войне на Украине
Москва согласна со словами государственного секретаря США Марко Рубио о том, что ситуация на Украине является прокси-войной, в Кремле об этом неоднократно... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:08:00+03:00
2025-03-06T13:09:00+03:00
в мире
сша
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россия
марко рубио
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва согласна со словами государственного секретаря США Марко Рубио о том, что ситуация на Украине является прокси-войной, в Кремле об этом неоднократно говорили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен. "Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся с этим. Так и есть. И об этом неоднократно говорили мы. И мы говорили, что это, собственно, конфликт России и коллективного Запада. А коллективный Запад — это, конечно, скажем так, главной страной коллективного Запада являются США. Поэтому здесь это абсолютно созвучно той позиции, которую неоднократно высказывал наш президент и министр иностранных дел", - сказал Песков журналистам.
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в мире, сша, украина, россия, марко рубио, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Кремле согласились со словами Рубио о прокси-войне на Украине

Песков: Москва согласна со словами Рубио о прокси-войне на Украине

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Марко Рубио . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва согласна со словами государственного секретаря США Марко Рубио о том, что ситуация на Украине является прокси-войной, в Кремле об этом неоднократно говорили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен.
"Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся с этим. Так и есть. И об этом неоднократно говорили мы. И мы говорили, что это, собственно, конфликт России и коллективного Запада. А коллективный Запад — это, конечно, скажем так, главной страной коллективного Запада являются США. Поэтому здесь это абсолютно созвучно той позиции, которую неоднократно высказывал наш президент и министр иностранных дел", - сказал Песков журналистам.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Вице-президент Венесуэлы назвала Рубио врагом США
Вчера, 06:08
 
В миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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