https://ria.ru/20250306/rubio-2003384241.html

В Кремле согласились со словами Рубио о прокси-войне на Украине

В Кремле согласились со словами Рубио о прокси-войне на Украине - РИА Новости, 06.03.2025

В Кремле согласились со словами Рубио о прокси-войне на Украине

Москва согласна со словами государственного секретаря США Марко Рубио о том, что ситуация на Украине является прокси-войной, в Кремле об этом неоднократно... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:08:00+03:00

2025-03-06T13:08:00+03:00

2025-03-06T13:09:00+03:00

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дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва согласна со словами государственного секретаря США Марко Рубио о том, что ситуация на Украине является прокси-войной, в Кремле об этом неоднократно говорили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен. "Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся с этим. Так и есть. И об этом неоднократно говорили мы. И мы говорили, что это, собственно, конфликт России и коллективного Запада. А коллективный Запад — это, конечно, скажем так, главной страной коллективного Запада являются США. Поэтому здесь это абсолютно созвучно той позиции, которую неоднократно высказывал наш президент и министр иностранных дел", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250306/rubio-2003330001.html

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в мире, сша, украина, россия, марко рубио, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде