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Вице-президент Венесуэлы назвала Рубио врагом США - РИА Новости, 06.03.2025
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06:08 06.03.2025 (обновлено: 06:20 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/rubio-2003330001.html
Вице-президент Венесуэлы назвала Рубио врагом США
Вице-президент Венесуэлы назвала Рубио врагом США - РИА Новости, 06.03.2025
Вице-президент Венесуэлы назвала Рубио врагом США
Глава Госдепартамента США Марко Рубио пошел на поводу у крайне правой венесуэльской оппозиции, которая требовала введения санкций против своей страны, и... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:08:00+03:00
2025-03-06T06:20:00+03:00
венесуэла
сша
марко рубио
делси родригес
дональд трамп
chevron
государственный департамент сша
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МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Глава Госдепартамента США Марко Рубио пошел на поводу у крайне правой венесуэльской оппозиции, которая требовала введения санкций против своей страны, и введением санкций в отношении Chevron действует во вред Вашингтону, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. "Марко Рубио считает, что он причиняет вред Венесуэле, но является врагом Соединенных Штатов. Представьте себе, госсекретарь - враг собственной страны, который стремится навредить США", - заявила Родригес, комментируя введенные санкции против операций американской Chevron в Венесуэле. Министерство финансов США ранее сообщило, что разрешило вести операции американской нефтяной корпорации Chevron в Венесуэле с местной государственной компанией PdVSA и ее дочерними предприятиями до 3 апреля 2025 года. Президент Дональд Трамп объяснял это решение тем, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти. Как заявила Родригес, к этим санкциям США призывали "провалившиеся и разбитые венесуэльские экстремисты" под руководством Марии Корины Мачадо. "Кто-то может сказать, что это на пользу Венесуэле? Невозможно даже представить, что это что-то позитивное, что можно праздновать. Вот такая дружба с Марко Рубио", - добавила вице-президент, комментируя обращение Мачадо, одобрившей запрет на работу в своей стране американской компании. Власти Венесуэлы после санкций США в отношении Chevron объявили об активации "Национального плана абсолютной экономической продуктивности", который позволит "диверсифицировать нефтяной бизнес и гарантировать, что деятельность в сфере углеводородов и экономический рост не остановятся".
https://ria.ru/20250227/venesuela-2001836857.html
https://ria.ru/20250207/venesuela-1997874708.html
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венесуэла, сша, марко рубио, делси родригес, дональд трамп, chevron , государственный департамент сша, pdvsa
Венесуэла, США, Марко Рубио, Делси Родригес, Дональд Трамп, Chevron , Государственный департамент США, PDVSA
Вице-президент Венесуэлы назвала Рубио врагом США

Вице-президент Венесуэлы Родригес: Марко Рубио является врагом США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Глава Госдепартамента США Марко Рубио пошел на поводу у крайне правой венесуэльской оппозиции, которая требовала введения санкций против своей страны, и введением санкций в отношении Chevron действует во вред Вашингтону, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
"Марко Рубио считает, что он причиняет вред Венесуэле, но является врагом Соединенных Штатов. Представьте себе, госсекретарь - враг собственной страны, который стремится навредить США", - заявила Родригес, комментируя введенные санкции против операций американской Chevron в Венесуэле.
Мужчина с флагом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Венесуэле прокомментировали решение США ограничить работу Chevron
27 февраля, 00:50
Министерство финансов США ранее сообщило, что разрешило вести операции американской нефтяной корпорации Chevron в Венесуэле с местной государственной компанией PdVSA и ее дочерними предприятиями до 3 апреля 2025 года. Президент Дональд Трамп объяснял это решение тем, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти.
Как заявила Родригес, к этим санкциям США призывали "провалившиеся и разбитые венесуэльские экстремисты" под руководством Марии Корины Мачадо.
"Кто-то может сказать, что это на пользу Венесуэле? Невозможно даже представить, что это что-то позитивное, что можно праздновать. Вот такая дружба с Марко Рубио", - добавила вице-президент, комментируя обращение Мачадо, одобрившей запрет на работу в своей стране американской компании.
Власти Венесуэлы после санкций США в отношении Chevron объявили об активации "Национального плана абсолютной экономической продуктивности", который позволит "диверсифицировать нефтяной бизнес и гарантировать, что деятельность в сфере углеводородов и экономический рост не остановятся".
Каракас - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Вице-президент Венесуэлы обвинила USAID в спонсировании оппозиции
7 февраля, 06:49
 
ВенесуэлаСШАМарко РубиоДелси РодригесДональд ТрампChevronГосударственный департамент СШАPDVSA
 
 
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