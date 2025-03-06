https://ria.ru/20250306/rubio-2003330001.html

Вице-президент Венесуэлы назвала Рубио врагом США

Вице-президент Венесуэлы назвала Рубио врагом США - РИА Новости, 06.03.2025

Вице-президент Венесуэлы назвала Рубио врагом США

Глава Госдепартамента США Марко Рубио пошел на поводу у крайне правой венесуэльской оппозиции, которая требовала введения санкций против своей страны, и... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T06:08:00+03:00

2025-03-06T06:08:00+03:00

2025-03-06T06:20:00+03:00

венесуэла

сша

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делси родригес

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chevron

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МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Глава Госдепартамента США Марко Рубио пошел на поводу у крайне правой венесуэльской оппозиции, которая требовала введения санкций против своей страны, и введением санкций в отношении Chevron действует во вред Вашингтону, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. "Марко Рубио считает, что он причиняет вред Венесуэле, но является врагом Соединенных Штатов. Представьте себе, госсекретарь - враг собственной страны, который стремится навредить США", - заявила Родригес, комментируя введенные санкции против операций американской Chevron в Венесуэле. Министерство финансов США ранее сообщило, что разрешило вести операции американской нефтяной корпорации Chevron в Венесуэле с местной государственной компанией PdVSA и ее дочерними предприятиями до 3 апреля 2025 года. Президент Дональд Трамп объяснял это решение тем, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти. Как заявила Родригес, к этим санкциям США призывали "провалившиеся и разбитые венесуэльские экстремисты" под руководством Марии Корины Мачадо. "Кто-то может сказать, что это на пользу Венесуэле? Невозможно даже представить, что это что-то позитивное, что можно праздновать. Вот такая дружба с Марко Рубио", - добавила вице-президент, комментируя обращение Мачадо, одобрившей запрет на работу в своей стране американской компании. Власти Венесуэлы после санкций США в отношении Chevron объявили об активации "Национального плана абсолютной экономической продуктивности", который позволит "диверсифицировать нефтяной бизнес и гарантировать, что деятельность в сфере углеводородов и экономический рост не остановятся".

https://ria.ru/20250227/venesuela-2001836857.html

https://ria.ru/20250207/venesuela-1997874708.html

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венесуэла, сша, марко рубио, делси родригес, дональд трамп, chevron , государственный департамент сша, pdvsa