Вице-президент Венесуэлы назвала Рубио врагом США
Вице-президент Венесуэлы Родригес: Марко Рубио является врагом США
© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Глава Госдепартамента США Марко Рубио пошел на поводу у крайне правой венесуэльской оппозиции, которая требовала введения санкций против своей страны, и введением санкций в отношении Chevron действует во вред Вашингтону, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
"Марко Рубио считает, что он причиняет вред Венесуэле, но является врагом Соединенных Штатов. Представьте себе, госсекретарь - враг собственной страны, который стремится навредить США", - заявила Родригес, комментируя введенные санкции против операций американской Chevron в Венесуэле.
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Министерство финансов США ранее сообщило, что разрешило вести операции американской нефтяной корпорации Chevron в Венесуэле с местной государственной компанией PdVSA и ее дочерними предприятиями до 3 апреля 2025 года. Президент Дональд Трамп объяснял это решение тем, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти.
Как заявила Родригес, к этим санкциям США призывали "провалившиеся и разбитые венесуэльские экстремисты" под руководством Марии Корины Мачадо.
"Кто-то может сказать, что это на пользу Венесуэле? Невозможно даже представить, что это что-то позитивное, что можно праздновать. Вот такая дружба с Марко Рубио", - добавила вице-президент, комментируя обращение Мачадо, одобрившей запрет на работу в своей стране американской компании.
Власти Венесуэлы после санкций США в отношении Chevron объявили об активации "Национального плана абсолютной экономической продуктивности", который позволит "диверсифицировать нефтяной бизнес и гарантировать, что деятельность в сфере углеводородов и экономический рост не остановятся".