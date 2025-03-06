https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html

Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией

Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией - РИА Новости, 06.03.2025

Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами — Штатами и Россией. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T05:44:00+03:00

2025-03-06T05:44:00+03:00

2025-03-06T06:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами — Штатами и Россией."Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией", — заявил он в интервью телеканалу Fox News.Рубио подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен.Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. В Пентагоне подтвердили РИА Новости данное решение.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приостановка поставок американских вооружений Украине даст надежду, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003326734.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003110865.html

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