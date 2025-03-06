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Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 06.03.2025 (обновлено: 06:00 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html
Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией
Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией - РИА Новости, 06.03.2025
Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией
Государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами — Штатами и Россией. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:44:00+03:00
2025-03-06T06:00:00+03:00
украина
россия
сша
специальная военная операция на украине
в мире
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами — Штатами и Россией.&quot;Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией&quot;, — заявил он в интервью телеканалу Fox News.Рубио подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен.Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. В Пентагоне подтвердили РИА Новости данное решение.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приостановка поставок американских вооружений Украине даст надежду, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.
https://ria.ru/20250306/ssha-2003326734.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003110865.html
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украина, россия, сша, в мире, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Украина, Россия, США, Специальная военная операция на Украине, В мире, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией

Госсекретарь Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией

© AP Photo / Moises CastilloМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Moises Castillo
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами — Штатами и Россией.
«

"Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией", — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Рубио подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен.
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине
05:04
Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. В Пентагоне подтвердили РИА Новости данное решение.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приостановка поставок американских вооружений Украине даст надежду, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования.

Возобновление диалога

Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине
Вчера, 06:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВ миреМарко РубиоПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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