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Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.03.2025
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20:04 06.03.2025 (обновлено: 20:35 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/rossiya-2003494868.html
Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявили в Кремле
Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.03.2025
Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявили в Кремле
Россия не втянется в гонку вооружений, которую предложил Европе премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:04:00+03:00
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россия
дональд туск
европа
дмитрий песков
польша
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия не втянется в гонку вооружений, которую предложил Европе премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ну конечно. не втянемся (в гонку вооружений - ред.)", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.Ранее Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.
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россия, дональд туск, европа, дмитрий песков, польша, в мире
Россия, Дональд Туск, Европа, Дмитрий Песков, Польша, В мире
Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявили в Кремле

Песков: РФ не поддастся на провокацию Варшавы и не втянется в гонку вооружений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия не втянется в гонку вооружений, которую предложил Европе премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну конечно. не втянемся (в гонку вооружений - ред.)", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
Ранее Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Москве видят признаки гонки вооружений с США, заявил Рябков
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РоссияДональд ТускЕвропаДмитрий ПесковПольшаВ мире
 
 
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