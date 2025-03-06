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Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявили в Кремле
Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.03.2025
Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявили в Кремле
Россия не втянется в гонку вооружений, которую предложил Европе премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:04:00+03:00
2025-03-06T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия не втянется в гонку вооружений, которую предложил Европе премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ну конечно. не втянемся (в гонку вооружений - ред.)", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.Ранее Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.
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россия, дональд туск, европа, дмитрий песков, польша, в мире
Россия, Дональд Туск, Европа, Дмитрий Песков, Польша, В мире
Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявили в Кремле
Песков: РФ не поддастся на провокацию Варшавы и не втянется в гонку вооружений