https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html

Россия учтет заявление Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании

Россия учтет заявление Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании - РИА Новости, 06.03.2025

Россия учтет заявление Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании

Россия учтет последние заявления президента Эммануэля Макрона в оборонном планировании, говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:33:00+03:00

2025-03-06T17:33:00+03:00

2025-03-06T17:59:00+03:00

россия

эммануэль макрон

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евросоюз

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владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия учтет последние заявления президента Эммануэля Макрона в оборонном планировании, говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства. Накануне вечером французский лидер заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Брюсселя. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза."Но, конечно, заявленное президентом Франции будет учитываться Россией в своем оборонном планировании", — отмечается в материале. Там добавили, что в выступлении Макрона отчетливо звучат нотки ядерного шантажа.Как подчеркнули в МИД, наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным патроном всей Европы, предоставив ей свой ядерный зонтик чуть ли не на замену американскому."Стоит ли говорить, что это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников. К тому же потенциал французских ядерных сил несопоставим с США", — указали в дипведомстве.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.

https://ria.ru/20250306/frantsija-2003442314.html

https://ria.ru/20250306/tusk-2003407822.html

россия

франция

европа

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россия, эммануэль макрон, франция, европа, евросоюз, в мире, владимир путин, такер карлсон