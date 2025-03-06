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Лавров исключил возможность компромисса по миротворцам на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
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13:26 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/rossija-2003390055.html
Лавров исключил возможность компромисса по миротворцам на Украине
Лавров исключил возможность компромисса по миротворцам на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Лавров исключил возможность компромисса по миротворцам на Украине
Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:26:00+03:00
2025-03-06T13:26:00+03:00
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Места для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой по итогам переговоров. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003388174.html
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html
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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров исключил возможность компромисса по миротворцам на Украине

Лавров исключил возможность компромисса по иностранным миротворцам на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Места для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой по итогам переговоров.
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Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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В миреУкраинаРоссияВеликобританияСергей ЛавровКир СтармерЭммануэль МакронСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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