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В Раде рассказали о последствиях паузы в передаче разведданных США Украине - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/razveddannye-2003405747.html
В Раде рассказали о последствиях паузы в передаче разведданных США Украине
В Раде рассказали о последствиях паузы в передаче разведданных США Украине - РИА Новости, 06.03.2025
В Раде рассказали о последствиях паузы в передаче разведданных США Украине
Депутат Верховной рады Украины и лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что из-за паузы США в предоставлении разведданных Киеву украинские военные будут... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:32:00+03:00
2025-03-06T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины и лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что из-за паузы США в предоставлении разведданных Киеву украинские военные будут обречены на поле боя, это приведет к росту числа потерь в рядах ВСУ. Таким образом Рудик ответила на вопрос интервьюера в эфире радиостанции Times Radio о том, приведет ли приостановка разведподдержки со стороны США к большему числу потерь в рядах ВСУ. "Да... Именно это и произойдет. Поэтому я и говорю, что так много людей теперь будут обречены", - ответила Рудик. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
https://ria.ru/20250306/lavrov-2003393306.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
В Раде рассказали о последствиях паузы в передаче разведданных США Украине

Депутат Рады Рудик: из-за паузы в передаче разведданных США ВСУ будут обречены

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины и лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что из-за паузы США в предоставлении разведданных Киеву украинские военные будут обречены на поле боя, это приведет к росту числа потерь в рядах ВСУ.
Таким образом Рудик ответила на вопрос интервьюера в эфире радиостанции Times Radio о том, приведет ли приостановка разведподдержки со стороны США к большему числу потерь в рядах ВСУ.
«
"Да... Именно это и произойдет. Поэтому я и говорю, что так много людей теперь будут обречены", - ответила Рудик.
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Лавров сделал заявление об остановке передачи США разведданных Украине
Вчера, 13:42
 
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