https://ria.ru/20250306/raskhody-2003317160.html

Минкульт поддержал компенсацию расходов на посещение новогодних мероприятий

Минкульт поддержал компенсацию расходов на посещение новогодних мероприятий - РИА Новости, 06.03.2025

Минкульт поддержал компенсацию расходов на посещение новогодних мероприятий

Министерство культуры РФ концептуально поддержало предложение о полной компенсации расходов на посещение новогодних мероприятий для многодетных,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T01:17:00+03:00

2025-03-06T01:17:00+03:00

2025-03-06T01:17:00+03:00

россия

сергей миронов

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

госдума рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министерство культуры РФ концептуально поддержало предложение о полной компенсации расходов на посещение новогодних мероприятий для многодетных, малообеспеченных семьей и пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В декабре 2024 года лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, а также депутат Госдумы Яна Лантратова направили обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий для многодетных, малообеспеченных семей и пенсионеров. "Ваше предложение… Минкультуры России концептуально поддерживает", - сказано в документе. В ответе на обращение отмечается, что вопросами социальной защиты населения, включая поддержку семей, женщин, детей и пожилых граждан, занимается Минтруд России. Также уточняется, что с 14 декабря 2024 года по 8 января 2025 года новогодние и рождественские мероприятия в музеях, которые находятся под ведомством минкультуры, посетили 2,5 миллиона человек, федеральные театры и концертные организации приняли 556 291 зрителя, а на новогодние елки в библиотеках пришли 12 655 гостей. Кроме того, в документах упоминается, что правом на бесплатное посещение музеев и выставок пользуются дошкольники, молодежь 14–22 лет по программе "Пушкинская карта", ветераны ВОВ, герои РФ, полные кавалеры "Ордена Славы", срочники, многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, участники СВО и их семьи.

https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999102597.html

https://ria.ru/20241212/minkult-1988882622.html

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россия, сергей миронов, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф