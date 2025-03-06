https://ria.ru/20250306/raskhody-2003317160.html
Минкульт поддержал компенсацию расходов на посещение новогодних мероприятий
Минкульт поддержал компенсацию расходов на посещение новогодних мероприятий - РИА Новости, 06.03.2025
Минкульт поддержал компенсацию расходов на посещение новогодних мероприятий
Министерство культуры РФ концептуально поддержало предложение о полной компенсации расходов на посещение новогодних мероприятий для многодетных,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T01:17:00+03:00
2025-03-06T01:17:00+03:00
2025-03-06T01:17:00+03:00
россия
сергей миронов
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
госдума рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министерство культуры РФ концептуально поддержало предложение о полной компенсации расходов на посещение новогодних мероприятий для многодетных, малообеспеченных семьей и пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В декабре 2024 года лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, а также депутат Госдумы Яна Лантратова направили обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий для многодетных, малообеспеченных семей и пенсионеров. "Ваше предложение… Минкультуры России концептуально поддерживает", - сказано в документе. В ответе на обращение отмечается, что вопросами социальной защиты населения, включая поддержку семей, женщин, детей и пожилых граждан, занимается Минтруд России. Также уточняется, что с 14 декабря 2024 года по 8 января 2025 года новогодние и рождественские мероприятия в музеях, которые находятся под ведомством минкультуры, посетили 2,5 миллиона человек, федеральные театры и концертные организации приняли 556 291 зрителя, а на новогодние елки в библиотеках пришли 12 655 гостей. Кроме того, в документах упоминается, что правом на бесплатное посещение музеев и выставок пользуются дошкольники, молодежь 14–22 лет по программе "Пушкинская карта", ветераны ВОВ, герои РФ, полные кавалеры "Ордена Славы", срочники, многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, участники СВО и их семьи.
https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999102597.html
https://ria.ru/20241212/minkult-1988882622.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей миронов, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф
Россия, Сергей Миронов, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Госдума РФ
Минкульт поддержал компенсацию расходов на посещение новогодних мероприятий
Минкульт поддержал компенсацию расходов на новогодние мероприятия для льготников
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министерство культуры РФ концептуально поддержало предложение о полной компенсации расходов на посещение новогодних мероприятий для многодетных, малообеспеченных семьей и пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В декабре 2024 года лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
, а также депутат Госдумы
Яна Лантратова направили обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой
с предложением компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий для многодетных, малообеспеченных семей и пенсионеров.
"Ваше предложение… Минкультуры России концептуально поддерживает", - сказано в документе.
В ответе на обращение отмечается, что вопросами социальной защиты населения, включая поддержку семей, женщин, детей и пожилых граждан, занимается Минтруд России.
Также уточняется, что с 14 декабря 2024 года по 8 января 2025 года новогодние и рождественские мероприятия в музеях, которые находятся под ведомством минкультуры, посетили 2,5 миллиона человек, федеральные театры и концертные организации приняли 556 291 зрителя, а на новогодние елки в библиотеках пришли 12 655 гостей.
Кроме того, в документах упоминается, что правом на бесплатное посещение музеев и выставок пользуются дошкольники, молодежь 14–22 лет по программе "Пушкинская карта", ветераны ВОВ, герои РФ, полные кавалеры "Ордена Славы", срочники, многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, участники СВО и их семьи.