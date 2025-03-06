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Работа снится каждому третьему россиянину, показало исследование - РИА Новости, 06.03.2025
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05:55 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/rabota-2003329359.html
Работа снится каждому третьему россиянину, показало исследование
Работа снится каждому третьему россиянину, показало исследование - РИА Новости, 06.03.2025
Работа снится каждому третьему россиянину, показало исследование
Сны о работе видит каждый третий россиянин, снятся, например, авралы или кошмары, посчитали для РИА Новости аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:55:00+03:00
2025-03-06T05:55:00+03:00
общество
superjob
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сны о работе видит каждый третий россиянин, снятся, например, авралы или кошмары, посчитали для РИА Новости аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В исследовании сервиса приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. "Каждый третий россиянин даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности: "Снится, когда авралы"; "Кошмарные сны", - сказано в исследовании. Два года назад число тех, кто видел работу во сне, было чуть выше - 39%. В 2022 году сны о работе видели 42% россиян. Аналитики отметили тенденцию - женщины видят сны о трудовых буднях чаще мужчин, 36% против 34% соответственно. Кроме этого, о таких сновидениях чаще всего рассказывали респонденты возрастом до 34 лет. Положительно на вопрос "Снится ли вам по ночам работа?" ответили 40% опрошенных, тогда как в других возрастных категориях эта доля составила 33%.
https://ria.ru/20250225/neyroset-2001402206.html
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общество, superjob
Общество, SuperJob
Работа снится каждому третьему россиянину, показало исследование

Suberjob: работа снится каждому третьему россиянину, иногда в кошмарах

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сны о работе видит каждый третий россиянин, снятся, например, авралы или кошмары, посчитали для РИА Новости аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
В исследовании сервиса приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
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"Каждый третий россиянин даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности: "Снится, когда авралы"; "Кошмарные сны", - сказано в исследовании.
Два года назад число тех, кто видел работу во сне, было чуть выше - 39%. В 2022 году сны о работе видели 42% россиян.
Аналитики отметили тенденцию - женщины видят сны о трудовых буднях чаще мужчин, 36% против 34% соответственно. Кроме этого, о таких сновидениях чаще всего рассказывали респонденты возрастом до 34 лет. Положительно на вопрос "Снится ли вам по ночам работа?" ответили 40% опрошенных, тогда как в других возрастных категориях эта доля составила 33%.
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ОбществоSuperJob
 
 
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