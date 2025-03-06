Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал историю женщины-медика из Тывы достойной экранизации - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/putin-2003499820.html
Путин назвал историю женщины-медика из Тывы достойной экранизации
Путин назвал историю женщины-медика из Тывы достойной экранизации - РИА Новости, 06.03.2025
Путин назвал историю женщины-медика из Тывы достойной экранизации
Президент России Владимир Путин назвал историю медика, которая вынесла с поля боя своего мужа, достойной экранизации, но попросил ее больше не идти в зону... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:44:00+03:00
2025-03-06T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
республика тыва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003494743_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2bdf1b7da9219f1c1399e36c4016880.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал историю медика, которая вынесла с поля боя своего мужа, достойной экранизации, но попросил ее больше не идти в зону боевых действий. Айдысмаа Монгуш из Республики Тыва рассказала о героически погибшем во время выполнения боевых задач муже. Его тело из зоны боевых действий девушка эвакуировала сама в составе эвакуационной группы. "Полностью поддерживаю и прошу вас этого не делать (не возвращаться в зону боевых действий - ред.). Без всякой иронии, без шуток. Все-таки ребятишки у вас есть, надо поднимать их. Мама должна быть рядом. Это удивительная история, достойная того, чтобы это без всякой иронии оформлялось в каких-то художественных произведениях и тиражировалось для людей", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" Он пожелал девушке мужества и терпения. Президент также сказал, что нужно помочь ей "поднять" детей, планирует обсудить это со статс-секретарем - заместителем министра обороны Анной Цивилевой.
https://ria.ru/20250306/putin--2003493513.html
https://ria.ru/20250306/putin--2003493288.html
россия
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о вручении госнаграды женщине-медику из Тувы
Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику из Тувы, которая вынесла с поля боя тело своего мужа. После ее рассказа президент выразил мнение, что такие истории необходимо увековечивать в произведениях искусства.
2025-03-06T20:44
true
PT2M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003494743_333:0:1773:1080_1920x0_80_0_0_7b24127952e72eb2b6b3d4d1b935cce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, республика тыва
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Республика Тыва
Путин назвал историю женщины-медика из Тывы достойной экранизации

Путин: история женщины, вынесшей с поля боя тело мужа, достойна экранизации

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал историю медика, которая вынесла с поля боя своего мужа, достойной экранизации, но попросил ее больше не идти в зону боевых действий.
Айдысмаа Монгуш из Республики Тыва рассказала о героически погибшем во время выполнения боевых задач муже. Его тело из зоны боевых действий девушка эвакуировала сама в составе эвакуационной группы.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин отметил важность работы медиков в зоне СВО
Вчера, 19:54
"Полностью поддерживаю и прошу вас этого не делать (не возвращаться в зону боевых действий - ред.). Без всякой иронии, без шуток. Все-таки ребятишки у вас есть, надо поднимать их. Мама должна быть рядом. Это удивительная история, достойная того, чтобы это без всякой иронии оформлялось в каких-то художественных произведениях и тиражировалось для людей", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"
Он пожелал девушке мужества и терпения. Президент также сказал, что нужно помочь ей "поднять" детей, планирует обсудить это со статс-секретарем - заместителем министра обороны Анной Цивилевой.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин отметил мужество российских женщин
Вчера, 19:51
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинРеспублика Тыва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала