https://ria.ru/20250306/putin-2003499820.html
Путин назвал историю женщины-медика из Тывы достойной экранизации
Путин назвал историю женщины-медика из Тывы достойной экранизации - РИА Новости, 06.03.2025
Путин назвал историю женщины-медика из Тывы достойной экранизации
Президент России Владимир Путин назвал историю медика, которая вынесла с поля боя своего мужа, достойной экранизации, но попросил ее больше не идти в зону... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:44:00+03:00
2025-03-06T20:44:00+03:00
2025-03-06T20:44:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал историю медика, которая вынесла с поля боя своего мужа, достойной экранизации, но попросил ее больше не идти в зону боевых действий. Айдысмаа Монгуш из Республики Тыва рассказала о героически погибшем во время выполнения боевых задач муже. Его тело из зоны боевых действий девушка эвакуировала сама в составе эвакуационной группы. "Полностью поддерживаю и прошу вас этого не делать (не возвращаться в зону боевых действий - ред.). Без всякой иронии, без шуток. Все-таки ребятишки у вас есть, надо поднимать их. Мама должна быть рядом. Это удивительная история, достойная того, чтобы это без всякой иронии оформлялось в каких-то художественных произведениях и тиражировалось для людей", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" Он пожелал девушке мужества и терпения. Президент также сказал, что нужно помочь ей "поднять" детей, планирует обсудить это со статс-секретарем - заместителем министра обороны Анной Цивилевой.
https://ria.ru/20250306/putin--2003493513.html
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Путин о вручении госнаграды женщине-медику из Тувы
Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику из Тувы, которая вынесла с поля боя тело своего мужа.
После ее рассказа президент выразил мнение, что такие истории необходимо увековечивать в произведениях искусства.
2025-03-06T20:44
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общество, россия, владимир путин, республика тыва
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Республика Тыва
Путин назвал историю женщины-медика из Тывы достойной экранизации
Путин: история женщины, вынесшей с поля боя тело мужа, достойна экранизации