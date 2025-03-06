https://ria.ru/20250306/putin-2003495418.html

Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО

Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО

Президент России Владимир Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО Евгения Замяткина. РИА Новости, 06.03.2025

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО Евгения Замяткина. Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". В конце встречи статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева прочитала стихотворение "Знаешь, я скучаю, мама" участника СВО Евгения Замяткина из Тамбовской области. Ранее оно было опубликовано в сборнике "Честь наивысшая - носить русский мундир". Путин после прозвучавших трогательных строк аплодировал вместе с другими участниками встречи.По завершении встречи президент вручил всем участницам цветы и сфотографировался с ними на память.

https://ria.ru/20250306/putin-2003490679.html

https://ria.ru/20250306/tsivileva-2003502382.html

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Вручение цветов сотрудницам и подопечным фонда "Защитники Отечества" Путин после встречи с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" вручил всем её участницам цветы. 2025-03-06T20:09 true PT0M24S

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общество, россия, тамбовская область, владимир путин