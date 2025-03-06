https://ria.ru/20250306/putin-2003495418.html
Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО
Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО
Президент России Владимир Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО Евгения Замяткина. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:09:00+03:00
2025-03-06T20:09:00+03:00
2025-03-06T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
тамбовская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003504517_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_93f7d21a50c314cd6ad643ad1850e1e5.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО Евгения Замяткина. Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". В конце встречи статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева прочитала стихотворение "Знаешь, я скучаю, мама" участника СВО Евгения Замяткина из Тамбовской области. Ранее оно было опубликовано в сборнике "Честь наивысшая - носить русский мундир". Путин после прозвучавших трогательных строк аплодировал вместе с другими участниками встречи.По завершении встречи президент вручил всем участницам цветы и сфотографировался с ними на память.
https://ria.ru/20250306/putin-2003490679.html
https://ria.ru/20250306/tsivileva-2003502382.html
россия
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003504517_329:0:1769:1080_1920x0_80_0_0_a9ae96b5a2439a1521063cb5b3db425f.jpg
Вручение цветов сотрудницам и подопечным фонда "Защитники Отечества"
Путин после встречи с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" вручил всем её участницам цветы.
2025-03-06T20:09
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, тамбовская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Тамбовская область, Владимир Путин
Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО
Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО Евгения Замяткина