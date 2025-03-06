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Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 06.03.2025 (обновлено: 22:06 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003495418.html
Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО
Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО
Президент России Владимир Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО Евгения Замяткина. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:09:00+03:00
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специальная военная операция на украине
общество
россия
тамбовская область
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО Евгения Замяткина. Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". В конце встречи статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева прочитала стихотворение "Знаешь, я скучаю, мама" участника СВО Евгения Замяткина из Тамбовской области. Ранее оно было опубликовано в сборнике "Честь наивысшая - носить русский мундир". Путин после прозвучавших трогательных строк аплодировал вместе с другими участниками встречи.По завершении встречи президент вручил всем участницам цветы и сфотографировался с ними на память.
https://ria.ru/20250306/putin-2003490679.html
https://ria.ru/20250306/tsivileva-2003502382.html
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Вручение цветов сотрудницам и подопечным фонда "Защитники Отечества"
Путин после встречи с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" вручил всем её участницам цветы.
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общество, россия, тамбовская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Тамбовская область, Владимир Путин
Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО

Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО Евгения Замяткина

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил аплодисментами стихотворение участника СВО Евгения Замяткина.
Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
Вчера, 19:36
В конце встречи статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева прочитала стихотворение "Знаешь, я скучаю, мама" участника СВО Евгения Замяткина из Тамбовской области. Ранее оно было опубликовано в сборнике "Честь наивысшая - носить русский мундир".
Путин после прозвучавших трогательных строк аплодировал вместе с другими участниками встречи.
По завершении встречи президент вручил всем участницам цветы и сфотографировался с ними на память.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Цивилева рассказала о встрече Путина с участницами СВО
Вчера, 21:11
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияТамбовская областьВладимир Путин
 
 
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