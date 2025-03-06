https://ria.ru/20250306/putin-2003493946.html

Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику из Тывы

Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику из Тывы - РИА Новости, 06.03.2025

Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику из Тывы

Президент РФ Владимир Путин пообещал вручить госнаграду Айдысмаа Монгуш - женщине-медику из Тывы, которая вынесла с поля боя тело своего мужа. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:57:00+03:00

2025-03-06T19:57:00+03:00

2025-03-06T20:17:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал вручить госнаграду Айдысмаа Монгуш - женщине-медику из Тывы, которая вынесла с поля боя тело своего мужа. "Я с вами согласен", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", отвечая на предложение одной из участниц встречи отметить госнаградой женщину-медика. В составе штурмовой роты ее супруг Дажы Омак героически погиб во время выполнения очередных боевых задач. Тело погибшего супруга эвакуировала из зоны боевых действий самостоятельно в составе эвакуационной группы.Как рассказала сама женщина, они с мужем служили в войсковых частях в 20 километрах друг от друга, но увидеться не получалось."Как только мне сказали, что он погиб, я сразу доложила это всё своему командиру. И он меня отпустил по семейным обстоятельствам. Но не было приказа, чтобы я поехала со своим взводом. Я уже поехала с его сослуживцем. Поехали, эвакуацию сделали", - добавила Монгуш.

https://ria.ru/20250306/putin--2003493513.html

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Путин о вручении госнаграды женщине-медику из Тувы Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику из Тувы, которая вынесла с поля боя тело своего мужа. После ее рассказа президент выразил мнение, что такие истории необходимо увековечивать в произведениях искусства. 2025-03-06T19:57 true PT2M58S

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россия, владимир путин, общество, республика тыва